堂本光一さん（47）が10日、自身が声優を務めた『劇場版 転生したらスライムだった件 蒼海の涙編』（全国公開中）の大ヒット御礼舞台挨拶に声優キャストたちと登壇。新生活や新たなステージへ進む人たちにエールを送りました。

堂本さんは、物語の舞台となる海底の国『カイエン国』の大臣で、やがて主人公・リムルやその仲間たちと関わっていく重要人物・ゾドンの声を担当しています。イベントに登場した堂本さんは「みなさん、花粉ひどくないですか？ いやになっちゃう」と話し、「『転スラ』をずっと支えてきたみなさんと一緒に登壇だと僕思っていなくて、ビックリしてます」と心境を語りました。

周囲の反響について聞かれた堂本さんは、ミュージカルの稽古場から来たと明かし、「子供たちがいっぱい出てるので“転スラ”って言ったら“転スラ！転スラ！”って言ってました。さすが転スラと思いました」と子供たちの様子を再現しながら話しました。

■「こちら側（壇上）しか知らない」と告白

司会者から、春は新生活が始まる季節ということでアドバイスを求められた堂本さんは「例えば学生の頃、小学生の頃、リコーダーを家に忘れただけでこの世の終わりと思いましたよね」と話し、「この世の終わりじゃないよっていうことを教えてあげたいですよね」とアドバイス。続けて、「悪いことが起きたときってそれが全世界の全てだと思うじゃないですか、悪い時って。そんなことねぇっていうことぐらいですかね」と話しました。

また、声優の前野智昭さんは『ボクの背中には羽根がある』や『情熱』など堂本さんが歌唱している楽曲から力をもらったと話し、「エンタメの力をたくさん活用して、新しいステージに果敢に挑戦していってほしいなと思います」とエールを送りました。

さらに、20日からシリーズ初となる4DX上映されることが発表され、4DXを見たことがあるか聞かれた堂本さんは「私は映画館にも行ったことがないので。こちら側（壇上）しか知らない」と告白し、共演者や会場から驚きの声が。前野さんからデビュー曲『硝子の少年』の歌詞にかけて、「映画館の椅子でキスを夢中でしましたやん」とツッコまれ、堂本さんは「そんな経験、全くないですよ」と笑っていました。