＜実母とギクシャク＞表面上は仲が良いけど心では何を考えているかわからない。じつは原因は…
「実の母なのだから」……そう言われるたびに、胸の奥に小さな違和感を抱えたままやり過ごしてきたママはいませんか？ これまで育ててきてくれた実母なのに、会うたびにすっきりとしないケースがあるのではないでしょうか。今回寄せられたのは、40歳を迎えてようやく「実母が苦手なのかもしれない」と気づいたママの声です。同じ悩みを抱えるママたちから、多くの共感と本音が集まりました。
『実母と表面上は仲良くしているけれど、心の奥ではお互い何を考えているかわからない感じ。困ったときに呼び出すとか助けを求めてくるのに、こちらが何かしようとすると拒否してくる。会うと理由もなく気分が沈む。40歳になって、この感情は母が原因かもと薄々気づいてきた』
投稿者さんは実母との関係に長年モヤモヤを抱えながらも、「親子だから仕方ない」と自分に言い聞かせてきました。しかし40歳になり、自身の心の揺れと向き合うなかで、違和感を無視できなくなってきたと言います。
実母との関係に疲れ切った人たち
コメントには、似た感情を抱えてきたママたちの声が並びました。
『小さな頃から母を怒らせないよう刺激しないよう振る舞ってきた。今も言葉やLINEひとつ送るたびに気を遣ってしまい、正直疲れる』
『父が亡くなってから、母が「これからはあなたに世話してもらう」という前提で接してくるのが重い』
なかには、会うだけで体調を崩してしまうというママもいます。
『関わると小さい頃のフラッシュバックが起きて、精神的に良くない。私がいなくなるか親がいなくならないと終わりが見えない』
義母との悩みと違って、実母との関係の悩みは複雑で深いのかもしれません。どうやら投稿者さんは次女のようです。大事な用事は長女ではなく、投稿者さんに連絡してくると言います。でも実母は姉とのほうが仲良しとのこと。母娘の関係は難しいのかもしれません。実母だからこそ逃げ場がなく、心や体に影響が出てしまうケースも少なくないのでしょう。
娘を試しているのかも
「困ったときだけ頼ってきて、こちらの提案は拒否する」という投稿者さんの状況に対し、こんな見方もありました。
『自分が呼んだらすぐ来るか、思いどおりになるかを試しているのでは？ 支配欲の強い親の影響は、じわじわ子どもを苦しめる』
投稿者さん自身も、「関わりたくないけれど、年老いた両親を完全に放置もできない」と葛藤しています。父親とは気が合うため、なおさら距離の取り方に悩んでいるようです。
母娘関係の違和感は40代で表面化する
「母との関係がおかしいと気づくのは40代くらい」という声は少なくありませんでした。自分が子育てをやってはじめて、実母の違和感に気づくのかもしれません。
『アラフォーになり自分の子育てを通して、かなりコントロールされた育てられ方をしてきたと気づいた。その瞬間から、電話の着信だけで拒否反応が出るようになった』
『投稿者さんが子どもの頃は普通の母親だったのかな。関係性がおかしいと気づくのって40代ぐらいだよね』
投稿者さんも、「当時は普通だと思っていたけれど、今考えると普通ではなかったかもしれない」と振り返ります。気づいてしまったからこそ、これから先どう向き合えばいいのかわからなくなっているのでしょう。
考え方を変え、距離を取る選択
いくら親でも、価値観の違うひとりの人間です。関係性が悪化する前に、距離を置いてもいいのかもしれません。
『私はともかく子どもも差別してくるから、付き合いは最小限にしようときめた』
『以前は「母のことは私が支えなきゃ」って気持ちが強すぎて、母が重荷でした。顔を見たらイライラするし、電話が掛かってきたらムカムカするし。私がうつ病になってから関係が良くなり、今はイイ感じになっています』
『私は母とは疎遠にしている。価値観が全然合わないし、人のことを便利なツール扱いだったから』
関係を断ち切らずとも、関わり方を変えることで心が軽くなった例も少なくありません。投稿者さんは「結婚して近くに家を建ててしまい、簡単には離れられない」と言いますが、できるだけ家にいないようにするなど、自分なりの防御策を取っているようです。
ありのままの自分を見せる勇気
投稿者さんの実家では、過去に姉が心を病んだことがあって、家族がたいへんな思いをしたそうです。その経験から、自分の不調を母に伝えられずにきました。旦那さんがいることもあり、「私は幸せで自由に生きていると思われている」と話します。そんな投稿者さんにコメントが寄せられました。
『私も病気のこと、隠しておこうって思っていました。でも旦那が「自分も娘を支えなきゃいけない。だから弱ってなんかいられないと思わせるのも、ひとつの支え方だよ」と言ってくれて肩の力が抜けました』
投稿者さんも「苦しんでいる自分」「そのままの自分」を見せてもいいのかもしれません。ただし、それができるかどうかは人それぞれ。ムリにわかり合おうとしない選択も、決して間違いではないでしょう。
実母との関係に違和感を覚えるのは、冷たいからでも未熟だからでもありません。長い時間をかけて積み重なった感情に、ようやく向き合える年齢になっただけではないでしょうか。大切なのは、「親だから」と自分の心を犠牲にし続けないことかもしれません。母娘だからこそ難しい関係に悩むママたちは、自分の心を一番に考えることを忘れないことが幸せへの近道なのでしょう。