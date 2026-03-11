女子プロレスのスターダムは11日、後楽園ホールで「シンデレラトーナメント2026」を行った。

準々決勝が行われ、女子大生ファイターの妃南は天咲光由と対戦。14分39秒、天聖（ダブルアーム式変型顔面砕き）からの片エビ固めで勝利し4強入りした。

マイクを持った天咲は「私が1年前、フューチャーのベルトを獲られてめちゃ悔しかったけど、きょう、このリングで続きができたと思っている。妃南とはこれで終わりじゃないと思っている」と妃南にマイクを渡す。妃南は「悔しいです。めちゃ悔しいけど、少しうれしさもあるよ。私たちフューチャーの次期挑戦者を懸けて後楽園の第0試合とかで戦っていた。それがさ、後楽園のメインでシングルができている。今年のシンデレラストーリーはここで終わったが光由とのストーリーはまだまだ続けていきたいと思っている。きょうは負けたがこれからもよろしく」と控室に消えた。

残った光由は「後楽園メインで2大会連続勝利しました。正直、超新星と言われて、大きな期待とかプレッシャーとかたくさんあって、でもきょう5年目にして大きなプレッシャーを自分の力に変えて、勝つことができました。あと2回勝ったらシンデレラ、優勝してドレス着て、みんな期待してるでしょ。シンデレラになるので天咲光由をよろしくね」とファンの声に応える。

バックステージでも「妃南とは1年ぶりにシングルだった。これからもまだまだ続きます。これから2回勝ってシンデレラになれる。シンデレラになるまで天咲光由をよろしく」と締めていた。