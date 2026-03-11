「オールナイトフジコ」フジコーズ、一夜限りの復活決定「AGESTOCK2026」オープニングアクトとして出演
【モデルプレス＝2026/03/11】フジテレビ系「オールナイトフジコ」（2023年4月〜2025年3月）に出演していた女子大生グループ・フジコーズが、2026年3月15日に開催される「AGESTOCK2026 in 国立代々木競技場 第一体育館」に出演することが決定した。
【写真】フジコーズ、ミニ丈で美脚輝く
国立代々木競技場 第一体育館のステージに、フジコーズのメンバーたちが復活。グループ卒業後もそれぞれの道を歩む彼女たちが、かつての「情熱」「叶えられなかった夢」を抱き、再びステージへ舞い戻る。ここから始まる「進化した熱狂のステージ」。豪華出演陣とともに、イベントのボルテージをフジコーズのSPECIAL OPENING ACTでいきなり最初から最高潮へ。国立代々木競技場 第一体育館を、日本で一番熱い夜へと導く。
同イベントは、第一弾出演アーティストとしてCANDY TUNE、CUTIE STREET、SWEET STEADY、Hump Backが、第二弾出演アーティストとしてWILD BLUEが、第三弾出演アーティストとしてRYOKI MIYAMAの出演が発表されている。（modelpress編集部）
名称：AGESTOCK2026 in 国立代々木競技場 第一体育館
日程：2026年3月15日
開場：17：30（予定）／開演：18：30（予定）／終演：21：30（予定）
会場：国立代々木競技場 第一体育館
出演：CANDY TUNE／CUTIE STREET／SWEET STEADY／Hump Back／WILD BLUE／RYOKI MIYAMA
オープニングアクト：ONSENSE／フジコーズ／NEWTREND（Next Age Music Award 2026 GP）
＜友恵温香＞
フジコーズとして再びこのステージに立てること、とても光栄です。いないメンバーの想いを乗せて、オープニングから全力で会場を盛り上げます。勢いと情
熱を、肌で感じてください。この伝説の瞬間を、その目に焼き付けてほしい、ここから始まるフジコーズの伝説を、ぜひ応援してください！
＜松尾実李果＞
2度目まして！！松尾実李果です！再びフジコーズとして「AGESTOCK」のオープニングアクトをやらせて頂けることに感謝です。まさかのフジコーズでのパフォーマンス！激アツ襲来ということで、一緒に盛り上がってもらえると嬉しいです！
＜出町杏奈＞
こんにちは！出町杏奈です！約1年ぶりに、このような大きな舞台に、そしてこのメンバーで立たせていただけること、大変嬉しく思います！練習も、みんなでたくさん頑張りました！ぜひ精一杯のパフォーマンスをするので、ぜひ見ていただけると嬉しいです！
＜和智日菜子＞
フジコーズ1期生の和智日菜子です。フジコーズとして再びステージに立てることをとても嬉しく思います。この貴重な機会に感謝し、オープニングアクトとして最高のパフォーマンスができるよう精一杯頑張ります！
＜山中ありさ＞
死ぬまでにアイドルとしてトロッコに乗る！それが私の夢です。憧れのアイドルの皆さんと同じステージに立てて本当に嬉しいです。1人でも「ありさ」を見つけてくれるよう本気でパフォーマンスします！
【Not Sponsored 記事】
【写真】フジコーズ、ミニ丈で美脚輝く
◆フジコーズ、一夜限りの復活決定
国立代々木競技場 第一体育館のステージに、フジコーズのメンバーたちが復活。グループ卒業後もそれぞれの道を歩む彼女たちが、かつての「情熱」「叶えられなかった夢」を抱き、再びステージへ舞い戻る。ここから始まる「進化した熱狂のステージ」。豪華出演陣とともに、イベントのボルテージをフジコーズのSPECIAL OPENING ACTでいきなり最初から最高潮へ。国立代々木競技場 第一体育館を、日本で一番熱い夜へと導く。
◆「AGESTOCK2026」開催概要
名称：AGESTOCK2026 in 国立代々木競技場 第一体育館
日程：2026年3月15日
開場：17：30（予定）／開演：18：30（予定）／終演：21：30（予定）
会場：国立代々木競技場 第一体育館
出演：CANDY TUNE／CUTIE STREET／SWEET STEADY／Hump Back／WILD BLUE／RYOKI MIYAMA
オープニングアクト：ONSENSE／フジコーズ／NEWTREND（Next Age Music Award 2026 GP）
◆フジコーズコメント
＜友恵温香＞
フジコーズとして再びこのステージに立てること、とても光栄です。いないメンバーの想いを乗せて、オープニングから全力で会場を盛り上げます。勢いと情
熱を、肌で感じてください。この伝説の瞬間を、その目に焼き付けてほしい、ここから始まるフジコーズの伝説を、ぜひ応援してください！
＜松尾実李果＞
2度目まして！！松尾実李果です！再びフジコーズとして「AGESTOCK」のオープニングアクトをやらせて頂けることに感謝です。まさかのフジコーズでのパフォーマンス！激アツ襲来ということで、一緒に盛り上がってもらえると嬉しいです！
＜出町杏奈＞
こんにちは！出町杏奈です！約1年ぶりに、このような大きな舞台に、そしてこのメンバーで立たせていただけること、大変嬉しく思います！練習も、みんなでたくさん頑張りました！ぜひ精一杯のパフォーマンスをするので、ぜひ見ていただけると嬉しいです！
＜和智日菜子＞
フジコーズ1期生の和智日菜子です。フジコーズとして再びステージに立てることをとても嬉しく思います。この貴重な機会に感謝し、オープニングアクトとして最高のパフォーマンスができるよう精一杯頑張ります！
＜山中ありさ＞
死ぬまでにアイドルとしてトロッコに乗る！それが私の夢です。憧れのアイドルの皆さんと同じステージに立てて本当に嬉しいです。1人でも「ありさ」を見つけてくれるよう本気でパフォーマンスします！
【Not Sponsored 記事】