【モデルプレス＝2026/03/11】フジテレビ系「オールナイトフジコ」（2023年4月〜2025年3月）に出演していた女子大生グループ・フジコーズが、2026年3月15日に開催される「AGESTOCK2026 in 国立代々木競技場 第一体育館」に出演することが決定した。

◆フジコーズ、一夜限りの復活決定


国立代々木競技場 第一体育館のステージに、フジコーズのメンバーたちが復活。グループ卒業後もそれぞれの道を歩む彼女たちが、かつての「情熱」「叶えられなかった夢」を抱き、再びステージへ舞い戻る。ここから始まる「進化した熱狂のステージ」。豪華出演陣とともに、イベントのボルテージをフジコーズのSPECIAL OPENING ACTでいきなり最初から最高潮へ。国立代々木競技場 第一体育館を、日本で一番熱い夜へと導く。

同イベントは、第一弾出演アーティストとしてCANDY TUNE、CUTIE STREET、SWEET STEADY、Hump Backが、第二弾出演アーティストとしてWILD BLUEが、第三弾出演アーティストとしてRYOKI MIYAMAの出演が発表されている。（modelpress編集部）

◆「AGESTOCK2026」開催概要


名称：AGESTOCK2026 in 国立代々木競技場 第一体育館
日程：2026年3月15日
開場：17：30（予定）／開演：18：30（予定）／終演：21：30（予定）
会場：国立代々木競技場 第一体育館
出演：CANDY TUNE／CUTIE STREET／SWEET STEADY／Hump Back／WILD BLUE／RYOKI MIYAMA
オープニングアクト：ONSENSE／フジコーズ／NEWTREND（Next Age Music Award 2026 GP）

◆フジコーズコメント


＜友恵温香＞
フジコーズとして再びこのステージに立てること、とても光栄です。いないメンバーの想いを乗せて、オープニングから全力で会場を盛り上げます。勢いと情
熱を、肌で感じてください。この伝説の瞬間を、その目に焼き付けてほしい、ここから始まるフジコーズの伝説を、ぜひ応援してください！

＜松尾実李果＞
2度目まして！！松尾実李果です！再びフジコーズとして「AGESTOCK」のオープニングアクトをやらせて頂けることに感謝です。まさかのフジコーズでのパフォーマンス！激アツ襲来ということで、一緒に盛り上がってもらえると嬉しいです！

＜出町杏奈＞
こんにちは！出町杏奈です！約1年ぶりに、このような大きな舞台に、そしてこのメンバーで立たせていただけること、大変嬉しく思います！練習も、みんなでたくさん頑張りました！ぜひ精一杯のパフォーマンスをするので、ぜひ見ていただけると嬉しいです！

＜和智日菜子＞
フジコーズ1期生の和智日菜子です。フジコーズとして再びステージに立てることをとても嬉しく思います。この貴重な機会に感謝し、オープニングアクトとして最高のパフォーマンスができるよう精一杯頑張ります！

＜山中ありさ＞
死ぬまでにアイドルとしてトロッコに乗る！それが私の夢です。憧れのアイドルの皆さんと同じステージに立てて本当に嬉しいです。1人でも「ありさ」を見つけてくれるよう本気でパフォーマンスします！

