櫻坂46武元唯衣「14th Single BACKS LIVE！！」で卒業セレモニー開催「四期生LIVE」も決定【会場・日程】
【モデルプレス＝2026/03/11】櫻坂46が、5月12日・13日に千葉・幕張イベントホールにて「14th Single BACKS LIVE！！」を、6月2日・3日に千葉・LaLa arena TOKYO-BAYにて「四期生LIVE」を開催することが決定。さらに、5月13日には、二期生の武元唯衣の卒業セレモニーが開催されることも発表された。
これは本日リリースされた14thシングル『The growing up train』の発売を記念したYouTube生配信番組内で流れた告知VTRにて解禁となった。14thシングルのBACKSメンバーによる楽曲『ドライフルーツ』は、三期生の村山美羽がセンターを務めており、自身初のBACKS LIVE座長となる。全16人となった新生BACKSによるパフォーマンスに期待が集まる。
櫻坂46四期生は、2025年4月に加入し、6月の「四期生 First Showcase」ではじめての舞台に立つと、7月には全国ツアーの東京ドーム公演に出演、その後の京セラドーム大阪公演でも堂々たるステージングを見せた。さらに、11月には坂道グループ新規生による公演「新参者 二〇二五 LIVE at THEATER MILANO-Za」全10公演を完遂し、着実に力をつけてきた。今シングルに収録されている四期生楽曲『光源』では表題曲の選抜メンバーにも選ばれた浅井恋乃未が初センターを務めている。着実に実力と勢いをつけてきた四期生によ
る単独公演となる。（modelpress編集部）
開催日：2026年5月12日・13日（13日「武元唯衣 卒業セレモニー」開催）
会場：幕張イベントホール
開催日：2026年6月2日・3日
会場：La La arena TOKYO-BAY
