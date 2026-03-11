ÇµÌÚºä46²ì´îÍÚ¹á¡Ö¥¥å¥ó¥»¥ê¥Õ¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ï»ä¤¬Äó°Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¡×4´üÀ¸¤ÎÃÄ·ëÎÏ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤¿¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØMy respect¡Ù¥á¥â¥ê¥¢¥ë¥é¥¤¥Ö¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë
ÇµÌÚºä46¤Î²ì´îÍÚ¹á¤¬¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤òÌ³¤á¤ëTOKYO FM¤Î¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡ÖSCHOOL OF LOCK! ÇµÌÚºäLOCKS!¡×¡ÊËè½µÌÚÍË23:08º¢¡Á¡Ë¡£3·î5Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢2·î22Æü¡¢23Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥é¥¤¥Ö¡ÖÇµÌÚºä46 5th ALBUM MEMORIAL LIVE¡ØMy respect¡Ù¡×¤Ë»²²Ã¤·¤¿À¸ÅÌ¡Ê¥ê¥¹¥Ê¡¼¡Ë¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡¡È¥¢¥ë¥Ð¥à¥é¥¤¥Ö¡É¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë
²ì´î¡§º£²ó¤Î¼ø¶È¤Ï¡¢2·î22Æü¤È23Æü¤Ë¤ª¤³¤Ê¤Ã¤¿¥¢¥ë¥Ð¥àµÇ°¥é¥¤¥Ö¡ÖÇµÌÚºä46 5th ALBUM MEMORIAL LIVE¡ØMy respect¡Ù¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢³§¤µ¤ó¤«¤éÆÏ¤¤¤¿´¶ÁÛ¤òÆÉ¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢¤¤¤í¤¤¤í¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª
¡ã¥ê¥¹¥Ê¡¼¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡ä
¡Ö5th¥¢¥ë¥Ð¥à¥é¥¤¥Ö¤Î1ÆüÌÜ¤ò´Ñ¤Æ¡¢¶½Ê³Îä¤á¤ä¤é¤Ì¤Ê¤«½ñ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³Æ´ü¤Î¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Ç¤Ï¡¢4´üÀ¸¤¬¥¥å¥ó¥»¥ê¥Õ¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÍÚ¹áÀèÀ¸¤¬¡Ø¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥Á¥ç¥³¤ò¤¯¤ì¤ë¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢ºÇ¹â¤Î¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ò¤â¤é¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Þ¤¿¡¢4´üÀ¸¤Î¿·¶Ê¡ØFake Doctor¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¥ª¥Ú¤Î¿¶¤ê¤Ê¤É¡¢Á´ÂÎÅª¤Ë¤«¤Ã¤³¤¤¤¤Ê·°Ïµ¤¤Ç¡¢¼ÆÅÄÍ®ºÚÀèÀ¸¤Î¡È»ý¤Ä¤ª¤Ã¤µ¤ó¢ö¡É¤â¤«¤Ã¤³¤è¤¹¤®¤Þ¤·¤¿¡ª µÝÌÚ¡ÊÆà±÷¡ËÀèÀ¸¤¬¡Ø¥Õ¥¡¥ó¤âÇµÌÚºä46¤È¤·¤Æ¤Î¼«³Ð¤ò»ý¤Ä¤è¤¦¤Ë¡ª¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¼«³Ð¤ò»ý¤Ã¤Æ±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¡Ê¹áÀî¸©¡Ë
²ì´î¡§¤½¤¦¤½¤¦¡Ê¾Ð¡Ë¡£Æà±÷¤¬ºÇ¸å¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤³¤ì¤ÏËÜÅö¤Ë¡Ö³§¤µ¤ó¤âÇµÌÚºä46¤Î¼«³Ð¤ò»ý¤Ã¤Æ¡ª¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¡Ö³§¤µ¤ó¤â´Þ¤á¤ÆÇµÌÚºä46¤¬¤Ç¤¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢°ì¿´Æ±ÂÎ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡ª¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤òµÝÌÚÀá¤Ç¸À¤¦¤È¤³¤¦¤À¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ç¤â¡¢ËÜÅö¤Ë¤½¤¦¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤¢¤Ã¤Æ¤ÎÇµÌÚºä46¤Ê¤Î¤Ç¡£
º£²ó¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ï6´ü¡¢5´ü¡¢4´ü¡¢3´ü¤Î½ç¤Ë¡¢´üÊÌ¤ËÈäÏª¤·¤¿¥Ö¥í¥Ã¥¯¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤Û¤Ü´üÊÌ¥é¥¤¥Ö¤ò¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤¯¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢ºÇ¸å¤ËÁ´°÷½¸·ë¤·¤Æ¶Ê¤òÈäÏª¤¹¤ë¹½À®¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢½é¤á¤Æ¤Î¥»¥È¥ê¡Ê¤Î¹½À®¡Ë¤À¤Ã¤¿¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤Þ¤ê¡¢¤³¤¦¤¤¤¦·Á¤Ç¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ê¤Ã¤Æ¡£
º£²ó¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î´ü¤Î¿·¶Ê¤âÈäÏª¤·¤Þ¤·¤Æ¡¢4´üÀ¸¤Ï¡ÖFake Doctor¡×¤ò½éÈäÏª¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡ª 4´ü¤Î¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Ç¤¤¤¦¤È¡¢4´üÀ¸¤Î¶Ê¤ò2Æü´Ö¤ËÊ¬¤±¤ÆÁ´ÉôÈäÏª¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤³¤Î¶Ê¤Ï¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Î¤³¤³¤ËÎ©¤Á¤Þ¤¹¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤Ï·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢´ÖÁÕ¤Ç¡Ö¤ß¤ó¤ÊÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤¾¡¼¡ª¡×¤ß¤¿¤¤¤ÊÀú¤ê¤ò¸À¤¦¤Î¤â¼«Í³¤À¤Ã¤¿¤·¡¢MC¥Ñ¡¼¥È¤Ç²¿¤ò¤·¤ã¤Ù¤ë¤Î¤«¤â¼«Í³¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤â¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¯¤Æ¡¢º£¤Þ¤Ç¤ÏÉñÂæ´ÆÆÄ¤µ¤ó¤«¤é¡Ö¤³¤³¤Ç¤·¤ã¤Ù¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¤ä¤ë¤³¤È¤¬·ë¹½Â¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£²ó¤Ï¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ç¹Í¤¨¤ë¥é¥¤¥Ö¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Àú¤ê¤â4´üÀ¸10¿ÍÁ´°÷¤¬¤·¤ã¤Ù¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë³ä¤ê¿¶¤Ã¤¿¤ê¡¢MC¤Ç¤â¡Ö²¿¤òÏÃ¤½¤¦¤«¡©¡×¤Ã¤Æ¥ê¥Ï½ª¤ï¤ê¤Ë¤ß¤ó¤Ê¤Ç½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤ã¤Ù¤Ã¤¿¤ê¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¤Þ¤È¤Þ¤é¤Ê¤¤¤È¤¤ÏÄÌÏÃ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¤É¤¦¤ä¤Ã¤¿¤é¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤¬´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¤«¡×¤Ã¤Æ¤¿¤¯¤µ¤ó¹Í¤¨¤¿¥ê¥Ï´ü´Ö¤Ç¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤Ç¡¢·è¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤¬¥¥å¥ó¥»¥ê¥Õ¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤³¤ì¤Ï»ä¤¬Äó°Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡ª¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¥»¥ê¥Õ¤ò¤ß¤ó¤Ê°ì¸À¤º¤Ä¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤é¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤â´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡©¡×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤éºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¡ª ¤½¤ì¤«¤é¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤Á¤ç¤Ã¤È¤º¤Ä¥¥å¥ó¥»¥ê¥Õ¤ò¹Í¤¨¤Æ¡£¤À¤«¤é¡¢4´üÀ¸¤ÎÃÄ·ëÎÏ¤â¹â¤Þ¤Ã¤¿´ü´Ö¤À¤Ã¤¿¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª
¡ÖFake Doctor¡×¤â½éÈäÏª¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¥À¥ó¥¹¤ÎÎý½¬¤â¡Ö¤³¤³¤Ï¤³¤¦¤·¤è¤¦¡×¤ß¤¿¤¤¤ÊÏÃ¤·¹ç¤¤¤ò¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ä¤Ã¤¿¤·¡¢²¿¤è¤ê¤â¥»¥ó¥¿¡¼¤ÎÎÓ¡ÊÎÜÆà¡Ë¤¬ÎÉ¤¯¤Æ¡ª ¤º¤Ã¤È¸«¤Æ¤¤¤é¤ì¤ë¡£¥ê¥Ï±ÇÁü¤â°ì½ï¤Ë¸«¤Æ¤¤¤Æ¡Ö¤¤¤¤¤ï¡Á¡ª¡×¡Ö¥«¥Î¥ó¤á¤Ã¤Á¤ãÂ·¤Ã¤Æ¤ë¤¸¤ã¤ó¡ª¡×¤ß¤¿¤¤¤ÊÏÃ¤ò¤ß¤ó¤Ê¤Ç¸À¤¤¹ç¤Ã¤Æ³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
----------------------------------------------------
¤³¤ÎÆü¤ÎÊüÁ÷¤òradiko¥¿¥¤¥à¥Õ¥ê¡¼¤ÇÄ°¤¯ http://www.tfm.co.jp/link.php?id=11683
¢¨ÊüÁ÷¥¨¥ê¥¢³°¤ÎÊý¤Ï¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥à²ñ°÷¤ÎÅÐÏ¿¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
----------------------------------------------------
¡ãÈÖÁÈ³µÍ×¡ä
ÈÖÁÈÌ¾¡§SCHOOL OF LOCK!
¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡§¤³¤â¤ê¹»Ä¹¡Ê¾®¿¹È»¡¦GENERATIONS from EXILE TRIBE¡Ë¡¢¥¢¥ó¥¸¡¼¶µÆ¬¡Ê¥¢¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¥Ê1/3¡¦Gacharic Spin¡Ë
ÊüÁ÷Æü»þ¡§·îÍË¡ÁÌÚÍË 22:00¡Á23:55¡¿¶âÍË 22:00¡Á22:55
ÈÖÁÈWeb¥µ¥¤¥È¡§https://www.tfm.co.jp/lock/
ÈÖÁÈ¸ø¼°X¡§@sol_info https://www.tfm.co.jp/link.php?id=12624
ÇµÌÚºä46¤Î²ì´îÍÚ¹á
¢¡¡È¥¢¥ë¥Ð¥à¥é¥¤¥Ö¡É¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë
²ì´î¡§º£²ó¤Î¼ø¶È¤Ï¡¢2·î22Æü¤È23Æü¤Ë¤ª¤³¤Ê¤Ã¤¿¥¢¥ë¥Ð¥àµÇ°¥é¥¤¥Ö¡ÖÇµÌÚºä46 5th ALBUM MEMORIAL LIVE¡ØMy respect¡Ù¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢³§¤µ¤ó¤«¤éÆÏ¤¤¤¿´¶ÁÛ¤òÆÉ¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢¤¤¤í¤¤¤í¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª
¡ã¥ê¥¹¥Ê¡¼¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡ä
¡Ö5th¥¢¥ë¥Ð¥à¥é¥¤¥Ö¤Î1ÆüÌÜ¤ò´Ñ¤Æ¡¢¶½Ê³Îä¤á¤ä¤é¤Ì¤Ê¤«½ñ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³Æ´ü¤Î¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Ç¤Ï¡¢4´üÀ¸¤¬¥¥å¥ó¥»¥ê¥Õ¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÍÚ¹áÀèÀ¸¤¬¡Ø¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥Á¥ç¥³¤ò¤¯¤ì¤ë¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢ºÇ¹â¤Î¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ò¤â¤é¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Þ¤¿¡¢4´üÀ¸¤Î¿·¶Ê¡ØFake Doctor¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¥ª¥Ú¤Î¿¶¤ê¤Ê¤É¡¢Á´ÂÎÅª¤Ë¤«¤Ã¤³¤¤¤¤Ê·°Ïµ¤¤Ç¡¢¼ÆÅÄÍ®ºÚÀèÀ¸¤Î¡È»ý¤Ä¤ª¤Ã¤µ¤ó¢ö¡É¤â¤«¤Ã¤³¤è¤¹¤®¤Þ¤·¤¿¡ª µÝÌÚ¡ÊÆà±÷¡ËÀèÀ¸¤¬¡Ø¥Õ¥¡¥ó¤âÇµÌÚºä46¤È¤·¤Æ¤Î¼«³Ð¤ò»ý¤Ä¤è¤¦¤Ë¡ª¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¼«³Ð¤ò»ý¤Ã¤Æ±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¡Ê¹áÀî¸©¡Ë
²ì´î¡§¤½¤¦¤½¤¦¡Ê¾Ð¡Ë¡£Æà±÷¤¬ºÇ¸å¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤³¤ì¤ÏËÜÅö¤Ë¡Ö³§¤µ¤ó¤âÇµÌÚºä46¤Î¼«³Ð¤ò»ý¤Ã¤Æ¡ª¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¡Ö³§¤µ¤ó¤â´Þ¤á¤ÆÇµÌÚºä46¤¬¤Ç¤¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢°ì¿´Æ±ÂÎ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡ª¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤òµÝÌÚÀá¤Ç¸À¤¦¤È¤³¤¦¤À¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ç¤â¡¢ËÜÅö¤Ë¤½¤¦¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤¢¤Ã¤Æ¤ÎÇµÌÚºä46¤Ê¤Î¤Ç¡£
º£²ó¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ï6´ü¡¢5´ü¡¢4´ü¡¢3´ü¤Î½ç¤Ë¡¢´üÊÌ¤ËÈäÏª¤·¤¿¥Ö¥í¥Ã¥¯¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤Û¤Ü´üÊÌ¥é¥¤¥Ö¤ò¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤¯¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢ºÇ¸å¤ËÁ´°÷½¸·ë¤·¤Æ¶Ê¤òÈäÏª¤¹¤ë¹½À®¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢½é¤á¤Æ¤Î¥»¥È¥ê¡Ê¤Î¹½À®¡Ë¤À¤Ã¤¿¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤Þ¤ê¡¢¤³¤¦¤¤¤¦·Á¤Ç¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ê¤Ã¤Æ¡£
º£²ó¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î´ü¤Î¿·¶Ê¤âÈäÏª¤·¤Þ¤·¤Æ¡¢4´üÀ¸¤Ï¡ÖFake Doctor¡×¤ò½éÈäÏª¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡ª 4´ü¤Î¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Ç¤¤¤¦¤È¡¢4´üÀ¸¤Î¶Ê¤ò2Æü´Ö¤ËÊ¬¤±¤ÆÁ´ÉôÈäÏª¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤³¤Î¶Ê¤Ï¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Î¤³¤³¤ËÎ©¤Á¤Þ¤¹¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤Ï·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢´ÖÁÕ¤Ç¡Ö¤ß¤ó¤ÊÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤¾¡¼¡ª¡×¤ß¤¿¤¤¤ÊÀú¤ê¤ò¸À¤¦¤Î¤â¼«Í³¤À¤Ã¤¿¤·¡¢MC¥Ñ¡¼¥È¤Ç²¿¤ò¤·¤ã¤Ù¤ë¤Î¤«¤â¼«Í³¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤â¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¯¤Æ¡¢º£¤Þ¤Ç¤ÏÉñÂæ´ÆÆÄ¤µ¤ó¤«¤é¡Ö¤³¤³¤Ç¤·¤ã¤Ù¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¤ä¤ë¤³¤È¤¬·ë¹½Â¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£²ó¤Ï¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ç¹Í¤¨¤ë¥é¥¤¥Ö¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Àú¤ê¤â4´üÀ¸10¿ÍÁ´°÷¤¬¤·¤ã¤Ù¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë³ä¤ê¿¶¤Ã¤¿¤ê¡¢MC¤Ç¤â¡Ö²¿¤òÏÃ¤½¤¦¤«¡©¡×¤Ã¤Æ¥ê¥Ï½ª¤ï¤ê¤Ë¤ß¤ó¤Ê¤Ç½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤ã¤Ù¤Ã¤¿¤ê¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¤Þ¤È¤Þ¤é¤Ê¤¤¤È¤¤ÏÄÌÏÃ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¤É¤¦¤ä¤Ã¤¿¤é¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤¬´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¤«¡×¤Ã¤Æ¤¿¤¯¤µ¤ó¹Í¤¨¤¿¥ê¥Ï´ü´Ö¤Ç¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤Ç¡¢·è¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤¬¥¥å¥ó¥»¥ê¥Õ¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤³¤ì¤Ï»ä¤¬Äó°Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡ª¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¥»¥ê¥Õ¤ò¤ß¤ó¤Ê°ì¸À¤º¤Ä¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤é¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤â´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡©¡×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤éºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¡ª ¤½¤ì¤«¤é¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤Á¤ç¤Ã¤È¤º¤Ä¥¥å¥ó¥»¥ê¥Õ¤ò¹Í¤¨¤Æ¡£¤À¤«¤é¡¢4´üÀ¸¤ÎÃÄ·ëÎÏ¤â¹â¤Þ¤Ã¤¿´ü´Ö¤À¤Ã¤¿¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª
¡ÖFake Doctor¡×¤â½éÈäÏª¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¥À¥ó¥¹¤ÎÎý½¬¤â¡Ö¤³¤³¤Ï¤³¤¦¤·¤è¤¦¡×¤ß¤¿¤¤¤ÊÏÃ¤·¹ç¤¤¤ò¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ä¤Ã¤¿¤·¡¢²¿¤è¤ê¤â¥»¥ó¥¿¡¼¤ÎÎÓ¡ÊÎÜÆà¡Ë¤¬ÎÉ¤¯¤Æ¡ª ¤º¤Ã¤È¸«¤Æ¤¤¤é¤ì¤ë¡£¥ê¥Ï±ÇÁü¤â°ì½ï¤Ë¸«¤Æ¤¤¤Æ¡Ö¤¤¤¤¤ï¡Á¡ª¡×¡Ö¥«¥Î¥ó¤á¤Ã¤Á¤ãÂ·¤Ã¤Æ¤ë¤¸¤ã¤ó¡ª¡×¤ß¤¿¤¤¤ÊÏÃ¤ò¤ß¤ó¤Ê¤Ç¸À¤¤¹ç¤Ã¤Æ³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
----------------------------------------------------
¤³¤ÎÆü¤ÎÊüÁ÷¤òradiko¥¿¥¤¥à¥Õ¥ê¡¼¤ÇÄ°¤¯ http://www.tfm.co.jp/link.php?id=11683
¢¨ÊüÁ÷¥¨¥ê¥¢³°¤ÎÊý¤Ï¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥à²ñ°÷¤ÎÅÐÏ¿¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
----------------------------------------------------
¡ãÈÖÁÈ³µÍ×¡ä
ÈÖÁÈÌ¾¡§SCHOOL OF LOCK!
¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡§¤³¤â¤ê¹»Ä¹¡Ê¾®¿¹È»¡¦GENERATIONS from EXILE TRIBE¡Ë¡¢¥¢¥ó¥¸¡¼¶µÆ¬¡Ê¥¢¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¥Ê1/3¡¦Gacharic Spin¡Ë
ÊüÁ÷Æü»þ¡§·îÍË¡ÁÌÚÍË 22:00¡Á23:55¡¿¶âÍË 22:00¡Á22:55
ÈÖÁÈWeb¥µ¥¤¥È¡§https://www.tfm.co.jp/lock/
ÈÖÁÈ¸ø¼°X¡§@sol_info https://www.tfm.co.jp/link.php?id=12624