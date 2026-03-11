日向坂46の郄橋未来虹、藤嶌果歩、山下葉留花が週替わりでパーソナリティを務めるTOKYO FMのラジオ番組「ローソン presents 日向坂46のほっとひといき！」（毎週金曜 11:30〜11:55）。この番組は、ランチ前に「ほっ」とするような“癒やし”の時間をお届けすることを目指していますが、たまに（？）脱線してしまう番組です。3月6日（金）の放送は、藤嶌に“煽り”で盛り上げてほしいこととセリフを募集するコーナー「藤嶌果歩の煽り隊!!」をお届けしました。

パーソナリティの藤嶌果歩

藤嶌：ここからは私のコーナーをやらせてください、題して！郄橋：かほりん（藤嶌の愛称）がライブでよくする“煽り”。そのテンションで、リスナーさんから届いたメールを紹介するコーナーです！＜リスナーからのメッセージ＞「いつも“のせまよ”と『日向坂46メッセージ』（メンバーからメッセージが届く公式アプリ）を楽しませていただいております。しかし、魅力的なメンバーが多すぎて購読するメンバーを取りすぎてしまい、未読が溜まってしまっています。ちょっくら叱ってください」（28歳 男性）藤嶌：いい度胸してますね（笑）。“のせまよ”というのは、私がブログに載せるか迷った写真を略して“のせまよ”と言っていて……。郄橋：私も見てる。藤嶌：え!? ありがとうございます。それで、リスナーさんからセリフをいただいたので読ませていただきたいと思います。郄橋：すごい！ 女優！藤嶌：へへへ（笑）。

パーソナリティの郄橋未来虹

藤嶌：でも、本当に未読を溜めるなんてありえない！郄橋：私も本当にナシなんだけど！藤嶌：すぐ既読にしてほしい（笑）！郄橋：わかる！ メッセージもそうですけど、普通の連絡も未読ナシ派なんですよ。藤嶌：そうですよね！ 私は、たまにしちゃうこともあるけど……（笑）。郄橋：（笑）。私は基本的に（未読の）通知があるのが嫌なの。藤嶌：なるほど、溜まっているのが気になるタイプ。郄橋：そう。未読スルーなんて一番タチが悪いと思うよ。藤嶌：そうだよ！ だって、こんなにかわいい女の子からメッセージが来ているのに、君たちは未読スルーをするのかって話ですよ！郄橋：ハハハ（笑）！藤嶌：なんでそんなことをするのかなあ〜。郄橋：そうだよ、最新情報を追いたくない？藤嶌：多分、当たり前だと思ってしまっている節があると思う。私たちからいっぱいメッセージが来ることに。だって、私たちはあなたに見てもらいたくて送ってるの。なのに、未読スルーなんてひどいよ！郄橋：ひどいよね。多分、もし彼女できたとしても同じことをすると思うよ。藤嶌：そう思います！ 慣れたらそういうことをするんだよ。郄橋：きっとそうだ、今すぐ未読スルーをやめなさい！藤嶌：本当にやめてください。めっちゃ電話かけますよ（笑）！郄橋：こわい（笑）。藤嶌：なので、未読は溜めないようにしてくださいね！郄橋：常に最新のかほりんを見てね！

パーソナリティの藤嶌果歩と郄橋未来虹



