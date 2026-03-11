特集です。甚大な被害をもたらした東日本大震災から、11日で15年。

津波で家族3人を失い、信州で避難生活を送っていた福島県の男性がいます。

男性は、原発事故の影響でいまなお規制が続くふるさとへの帰還を願い続けています。



東京電力・福島第一原発がある福島県双葉郡大熊町。町は、あの日から時が止まったままです。復興も、道半ば。



「大熊町を南北に走る国道6号です。この道を境に東側のほとんどは、住民が長期間帰れないと国が指定した帰還困難区域となっています」





一方で、一部の地域では新たな街並みも。しかし、震災前に1万人を超えていた町の人口は、現在は1000人余りと、およそ10分の1に減りました。未曾有の大災害から11日で15年です。突如、襲った大地震。2011年3月11日 午後2時46分。三陸沖を震源とするマグニチュード9.0、最大震度は「7」でした。巨大な津波が福島・宮城・岩手を中心とする太平洋沿岸部を襲い、町を飲み込みました。さらに地震の翌日、福島第一原発が水素爆発。大気中に放射性物質が放出されました。東日本大震災では、東北3県を中心に1万9000人以上が犠牲となり、今も2500人あまりの行方が分かっていません。福島県いわき市に住む木村紀夫さん（60）。震災で大切な家族を亡くしました。当時、大熊町で両親と妻、2人の娘と暮らしていた木村さん。父・王太郎さん、妻・深雪さん、そして当時7歳だった次女・汐凪さんが津波の犠牲となりました。しかし、汐凪さんの遺体だけが見つかりませんでした。津波で自宅を失い、原発事故の影響でふるさとに帰ることもできなかった木村さんは、震災後、家族とともに白馬村に身を寄せました。立ち入り規制が続く大熊町に白馬から何度も足を運び、汐凪さんを探し続けました。そして震災から5年9か月。ようやく見つかった小さな骨。汐凪さんを見つけることができた安堵と、助けることのできなかった後悔が押し寄せました。およそ7年前、長女の進学を機に福島県へ戻った木村さん。この日は、ボランティアの力を借りて被災した自宅跡地の整備に向かいます。木村紀夫さん「１つ注意してほしいのは除染してないんですよ。放射線量高いです。通常の20倍くらいの線量はあるかなと理解してください」木村さんの自宅は、立ち入りが規制された帰還困難区域の中。原発からおよそ3キロ離れた場所で海が、すぐ近くです。木村さん「これが家です。両隣に1軒ずつ建っていました。玄関口の赤いタイルだけが残りました。仕事から帰ったら何もなかったという状況でした」自宅は高さ10メートルを超えたという津波に飲み込まれました。この日、ボランティアの人たちが行ったのは、自宅跡の草刈りや片付けです。木村さん「人の力って大きくて、1人だとやる気にならないけれど、あっという間に進んでありがたい。ここの土を使って野菜を作りたいと思っている」木村さんが目指すのは、“自給自足ができる学びの場”。そんな木村さんを支えたいと、信州から駆け付けた人たちもいます。松本市から 薄井健さん「同じ年代のお父さんが家族を亡くし、ふるさとも失った状況で、何かできればという気持ち」信州大学３年 関拓人さん「亡くなった娘さんと同い年で、思いがあって参加している」放射線が残る帰還困難区域では防護服の着用は任意です。およそ2時間ほど作業したタイミングで身に着けていた線量計を見せてもらうと「2.7マイクロシーベルト」を示していました。現在の大熊町の帰還困難区域で1日あたりに受ける放射線の量は、人体への影響はほとんどないとされています。しかし年間で受ける放射線の量は、原発事故から15年たつ今も国が定めた基準の50ミリシーベルトを超えています。それでも木村さんは、この場所に戻ることを諦めていません。「震災がずいぶん昔のことにも感じるし、あっという間だったとも感じる。被害が感じられる場所もあれば、原子力災害を語る場もあったり、震災前の営みを感じられる場所が残っていたりとか、それが残っているっていうのは私はほっとできる部分ではある。それを感じられる場所ってどんどん消えてなくなっている。ここぐらいはそういう場所として残していってほしい。そして自分も早くここに帰ってきて生活したい」震災から15年。木村さんは家族の記憶とともに、ふるさとで暮らす未来を思い描いています。