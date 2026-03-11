第６回ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）で大会２連覇を目指す侍ジャパンが１１日、米マイアミ空港に到着。移動する機内での様子が公開された。

侍ジャパンの公式インスタグラムが同日、更新され「決戦の地・マイアミへ向かう機内の様子」として、３回に分けて機内でのメンバーの写真がアップされた。

１つ目の更新では、花巻東高の先輩＆後輩の菊池雄星投手と大谷翔平投手がグッドポーズをするレアショットが。２つ目の更新では、山本由伸投手と郄橋宏斗がタラップで並んだ写真や、佐藤輝明内野手と源田壮亮内野手のツーショットなども投稿され、３つ目の更新では、山本由伸投手と若月健矢捕手の元オリックス・バッテリーのショット、村上宗隆内野手、岡本和真内野手、小園海斗内野手、近藤健介外野手が手を振るショットなど、普段は見られないリラックスした表情が並んだ。

これらの投稿には、「花巻東コンビ こんなツーショットが見れるなんて感動」「良い笑顔 見てるだけで思わず笑みが出ます」「胸熱」「修学旅行みあってかわいい」「イイ雰囲気が伝わってきます」「よしわかバッテリー可愛い」「森下くんかわいい」「宏斗！憧れの山本由伸とツーショットを撮ってもらえて、最高すぎるひとときだね」などのコメントが寄せられた。