押しの強い史子さんに春さんは困ってしまったようです…。
でも、お隣さんで同じ幼稚園…無視するわけにもいきません。

そして迎えた入園式。

義母も一緒にお祝いをしようと思っていた矢先に…お寿司頼んで!?
本気なのか冗談なのか…ママ友の暴走はこれだけでは終わりませんでした。

＞＞【まんが】お隣のママがモンスターだった話