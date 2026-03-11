日経225先物：11日22時＝850円安、5万4350円
11日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比850円安の5万4350円と急落。日経平均株価の現物終値5万5025.37円に対しては675.37円安。出来高は4417枚となっている。
TOPIX先物期近は3649ポイントと前日比58ポイント安、TOPIXの現物終値比は49.85ポイント安で推移。
○主要先物価格・22時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 54350 -850 4417
日経225mini 54370 -840 110728
TOPIX先物 3649 -58 4895
JPX日経400先物 33070 -510 547
グロース指数先物 777 -6 410
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
TOPIX先物期近は3649ポイントと前日比58ポイント安、TOPIXの現物終値比は49.85ポイント安で推移。
○主要先物価格・22時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 54350 -850 4417
日経225mini 54370 -840 110728
TOPIX先物 3649 -58 4895
JPX日経400先物 33070 -510 547
グロース指数先物 777 -6 410
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース