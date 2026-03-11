　11日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比850円安の5万4350円と急落。日経平均株価の現物終値5万5025.37円に対しては675.37円安。出来高は4417枚となっている。

　TOPIX先物期近は3649ポイントと前日比58ポイント安、TOPIXの現物終値比は49.85ポイント安で推移。


○主要先物価格・22時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 54350　　　　　-850　　　　4417
日経225mini 　　　　　　 54370　　　　　-840　　　110728
TOPIX先物 　　　　　　　　3649　　　　　 -58　　　　4895
JPX日経400先物　　　　　 33070　　　　　-510　　　　 547
グロース指数先物　　　　　 777　　　　　　-6　　　　 410
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース