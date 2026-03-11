3月18日（水）「上田と女が吠える夜」

ロングスリーパー&ショートスリーパー春の快眠SP

暖かくなりついつい眠くなるこの季節…

1日9〜10時間は寝たい「ロングスリーパー」と

睡眠時間が短くても元気な「ショートスリーパー」が睡眠論争！

EXILE TAKAHIROも参戦！

「ロングスリーパー＆ショートスリーパー春の快眠SP」

枕に悩む人必見！枕の選び方講座開催

◆あの・寝坊が怖くて早朝仕事の前は徹夜してしまう

◆王林は夢で自分がやりたいことをシミュレーションする！？

◆隣で寝ている夫の寝返りで目が覚めてしまう久保純子

◆ショートスリーパ―の高城れに・休みの日こそ自分の時間を大切にしたいので２時間睡眠

◆ロングスリーパーの大家志津香は日本からニューヨークまでのフライト中一度も起きなかった

◆椿鬼奴はトイレに行きたくなっても我慢して膀胱を鍛えた！？

◆EXILE TAKAHIRO“寝ることが好き”の意味がわからない

◆睡眠改善インストラクター・小林麻利子が教える！眠れない時に効果的な“アロハ呼吸法”とは

◆スタジオメンバー 睡眠の質ランキングも発表



お楽しみに！



MC

上田晋也

メンバー

大久保佳代子・若槻千夏・ファーストサマーウイカ

SPゲスト

EXILE TAKAHIRO

女性ゲスト（五十音順）

あの・王林・大家志津香・久保純子・小林麻利子・高城れに・椿鬼奴