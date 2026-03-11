3月18日（水）「上田と女が吠える夜」ロングスリーパー&ショートスリーパー春の快眠SP
3月18日（水）「上田と女が吠える夜」
ロングスリーパー&ショートスリーパー春の快眠SP
暖かくなりついつい眠くなるこの季節…
1日9〜10時間は寝たい「ロングスリーパー」と
睡眠時間が短くても元気な「ショートスリーパー」が睡眠論争！
EXILE TAKAHIROも参戦！
「ロングスリーパー＆ショートスリーパー春の快眠SP」
枕に悩む人必見！枕の選び方講座開催
◆あの・寝坊が怖くて早朝仕事の前は徹夜してしまう
◆王林は夢で自分がやりたいことをシミュレーションする！？
◆隣で寝ている夫の寝返りで目が覚めてしまう久保純子
◆ショートスリーパ―の高城れに・休みの日こそ自分の時間を大切にしたいので２時間睡眠
◆ロングスリーパーの大家志津香は日本からニューヨークまでのフライト中一度も起きなかった
◆椿鬼奴はトイレに行きたくなっても我慢して膀胱を鍛えた！？
◆EXILE TAKAHIRO“寝ることが好き”の意味がわからない
◆睡眠改善インストラクター・小林麻利子が教える！眠れない時に効果的な“アロハ呼吸法”とは
◆スタジオメンバー 睡眠の質ランキングも発表
お楽しみに！
MC
上田晋也
メンバー
大久保佳代子・若槻千夏・ファーストサマーウイカ
SPゲスト
EXILE TAKAHIRO
女性ゲスト（五十音順）
あの・王林・大家志津香・久保純子・小林麻利子・高城れに・椿鬼奴