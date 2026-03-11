中国のSNS・小紅書（RED）に8日、「これどうやって使うの？」との投稿があり、反響を呼んだ。

投稿者の男性は、日本のトイレの洗面台に設置された旧タイプのハンドソープディスペンサーの写真を投稿し、「つまんでみても出ないし、押してもだめ。センサーかと思ったけど反応もしない。どうやって使うの？これのせいできれいに手を洗えない！」とつづった。

このディスペンサーは下部のノズルに手のひらを当てて押し上げるとハンドソープが出てくるタイプだが、現在ではあまり見かけなくなったためか、若い投稿者は使い方が分からなかったようだ。

この投稿に、中国のネットユーザーからは「手を下に当てて上に向かって押すんだよ」「手を下のでっぱりに当てて押すんだ」などとレクチャーするコメントが多く寄せられた。また、「ハムスターが水を飲むのを見たことがある？あなたの手はハムスターだよ」「修正液使ったことある？（押し当てると出てくる）」と独特の表現で教えるコメントにも、多くの共感（ハートマーク）が集まった。

また、「私も聞きたかった。日本に来て2年だけど、まだ使い方分かってない（笑）」「はははは。私もこれ結構苦戦した」「笑った。使い方知らないの自分だけじゃなかったんだ。毎回バカみたいにあれこれいじくってたけど、ある時偶然下の部分を押すと出てくることに気付いた」「私も初めて日本に行った時は分からなかった。その後、触ってたら偶然出てきた」といったコメントも散見された。

このほか、「上のふたを外すんだよ」「上のふたを外してストローをさし込んで吸う」「壊して使おう」などとわざと間違った方法を教えるユーザーもいたものの、多くは素直に正しい使い方を回答した。あるユーザーは「ここのコメ欄に感動。こんなに正直に教えてくれるなんてなかなかない」と書き込んでいる。（翻訳・編集/北田）