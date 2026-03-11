Snow Man 2年ぶり4回目のゴールドディスク大賞 アルバムや映像作品でもトップに
日本レコード協会が11日、『第40回 日本ゴールドディスク大賞』を発表。Snow Manが『アーティスト・オブ・ザ・イヤー』をはじめ、計7賞を受賞し、今回最多となる7冠を達成しました。
日本ゴールドディスク大賞は、日本レコード協会が1987年から毎年当該年度のレコード産業の発展に大きく貢献したアーティストや作品を表彰しているものです。
Snow Manは以下の7賞を受賞し、今回最多を誇っています。
・アーティスト・オブ・ザ・イヤー（邦楽）
・アルバム・オブ・ザ・イヤー（邦楽）：アルバム『THE BEST 2020 - 2025』
・ベスト5アルバム：アルバム『音故知新』
・ベスト5アルバム：アルバム『THE BEST 2020 - 2025』
・ベスト5シングル：楽曲『SERIOUS』
・ミュージック・ビデオ・オブ・ザ・イヤー（邦楽）：映像作品『Snow Man Dome Tour 2024 RAYS』
・ベスト3ミュージック・ビデオ：映像作品『Snow Man Dome Tour 2024 RAYS』