11日（水）、大同生命SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）の大阪ブルテオンは、14日（土）と15日（日）におおきにアリーナ舞洲で行われるSVリーグ男子第17節のジェイテクトSTINGS愛知戦で、九十九堂本舗との限定コラボセットを販売することをクラブ公式サイトで発表した。

大阪府の枚方市が創業の地でクリームパンが有名な九十九堂本舗が、前節に引き続きブースを出展し、大阪Ｂとの限定コラボセットを販売する。

コラボ商品第1弾は「オリジナルパピネス缶バッジ入り大阪ブルテオン×九十九堂本舗 限定コラボセット」で、ツクモのクリームパン3個とオリジナルパピネス缶バッジがセットになっている。本商品は数量限定で、価格は税込み1,400円。缶バッジは、コラボオリジナルデザイン6種類からランダムで1つ入っている。

第2弾は「オリジナル選手アクリルキーホルダー入り大阪ブルテオン×九十九堂本舗コラボセット」で、ツクモのクリームパン3個とオリジナルアクリルキーホルダーがセットになっている。本商品も数量限定で、価格は税込み1,500円。アクリルキーホルダーは、オリジナルデザイン18種類からランダムで1つ入っている。

第2弾のコラボセットは、九十九堂本舗のカフェ＆ベーカリー「カフェ＆ベーカリー茶屋TSUKUMO」でも22日（日）まで販売される。

観戦のおともやお土産に、九十九堂本舗のブースへ立ち寄ってみてはいかがだろうか。