１１日のミラノ・コルティナパラリンピック距離スキー男子１０キロクラシカル（立位）で、川除大輝選手（２５）は４位に終わった。

幼い頃から障害を言い訳にしたことはない。健常者に交じって競技を続けてきたからこそ、パラへの転向に苦悩した時期もあった。葛藤を乗り越えた日本のエースは悔しさを胸に、残る種目で表彰台を目指す。

両手両足の指の一部が欠損した状態で生まれた。握力は１０キロ強。だが、父の大輔さん（５４）からは「障害を言い訳にするな」と言われて育った。逆上がりも自転車も、何度も失敗しながらできるまで練習した。そろばんも３級を取得するまで６年間続けた。

健常者に交じって地元・富山市のスポーツクラブで距離スキーを始めたのは６歳のとき。ストックをうまく握れず、雪面を突いて十分な推進力を生み出すことができなかった。その分スタミナをつけ、上り坂で健常の選手を追い抜けるようになった。中学では全国大会に出場した。

転機は高校１年の夏に訪れる。障害者スキー日本代表チームの海外遠征に誘われた。「パラのチームに入ったら、障害を言い訳にせず頑張ってきた自分を否定することになる」。初めは断ったが、「トレーニングの一環になる」とコーチに説得され、渋々参加した。

現地で目の当たりにしたのはパラの世界レベルの高さだった。自分より障害の重い選手の速さに圧倒された。「もっとうまくなりたい」。もやもやした思いが消え、進むべき道が見えた。

１７歳で平昌大会でパラ初出場を果たすと、２大会目の北京で２０キロクラシカルの金メダルを獲得。余韻に浸ることなく、帰国後すぐ推進力の強化に取り組んだ。競技ではストックは使わない。その分、腕を振って推進力を生み出さなければならない。大きく振っても体がぶれないようひたすら体幹を鍛え、４年後に照準を合わせてきた。

「健常の選手との成績の開きが目立ち始めていた」。大輔さんは、パラ転向を悩んでいた頃の我が子の状況をそう明かす。健常者に交じって頑張る姿は誇りだったが、親として、一番輝ける場所にいてほしいとの思いも抱えていたという。

１１日のレース。川除選手は１メートル６１の小柄な体で両手を目いっぱい振って進んだが、なかなかペースが上がらず体格で上回る海外勢に離されていった。次の個人種目は１５日の２０キロフリー。メダルに向け、立て直しを誓った。（江原桂都）