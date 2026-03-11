Photo: ヤマダユウス型

イー（e）ね、このエントリー！

米ギズモードでは絶賛の、iPhone 17e。ギズモード・ジャパンの編集部でも好評で、写真撮影も楽しめるThis isちょうど良いモデルに仕上がっていましたよ。

去年のモデルであるiPhone 16eも好評でしたし、eモデルって価格に対しての性能がハズしてないんですよね。欲しい要素は抑えてくれていて、なくても困らないかって部分はズバっと省いてる。そのバランス感が魅力。

初日に触りまくってみて

Photo: ヤマダユウス型

ひとまずじっくり触ってみました、iPhone 17e。iPhone 17 Proを使っている身からすると、169gのなんと軽いことか…。こうしてディスプレイを見ていても手首や肩がラクラクです。

ディスプレイのサイズ、解像度、リフレッシュレート、輝度などは、iPhone 16eから据え置き。表面のガラスがCeramic Shieldから、3倍頑丈なCeramic Shield 2へと進化しているのが、ハード面での数少ない変化です。

一方で中身の進化は多岐にわたっています。特にA18チップ→A19チップへの進化は大きく、ゲーム性能はガツンと強化された印象です。

Photo: ヤマダユウス型

最新タイトル『アークナイツ：エンドフィールド』を画質フルテンの60フレームで動かしても、ほぼカクつかない！ てっきり、もっともっさりするかと思ってたので、予想外のサプライズですね。ただし本体がアチアチになるのはお覚悟を。

ストレージ容量は256GBと512GBの二択、メモリは8GB。スペックだけ見るとローミドルみがあるけれど、それを感じさせない十分な快適さがありました。初めてのiPhoneデビューに、あるいは古いモデルからの乗り換えに、あらゆる人にオススメできる体験です。

Photo: ヤマダユウス型

あと、MagSafe対応したのほんとエラい！ iPhone 16eでは叶わなかった快適なワイヤレス充電体験が、17eではついに実現できるように。これができるようになったのに価格据え置きなのは良心的じゃない？

16eから受け継がなかったもの

Photo: ヤマダユウス型

多くの点で17eが進化しているのは間違いありませんが、ただ1点。17eになって失ったモノがあります。

Photo: ヤマダユウス型

それが、SIMスロット。17eはeSIMオンリーという、iPhone 17ファミリーと同じデザインになってるわけですね。

16eや17eのようなお手頃スマホは、サブスマホとしてのニーズもあります。となるとSIMカードを使ってやりくりしたい方もいるかもしれませんが、17eでは物理SIMが使えないことにご注意くださいませ。

ゲームもブラウジングも、ほぼ最前線

iPhone 17無印と比較すると、17eはカメラコントロールやProMotionディスプレイ、Dynamic Island、それにカメラの数など、いろんな部分が省かれています。

でも、これらがなくても困らないのは事実っちゃ事実。むしろ充電体験に直結するMagSafeを搭載してくれたのはデカいですね。購入するアクセサリーや充電器にも影響してくる要素です。

Photo: ヤマダユウス型 ブラックとホワイトのほかにピンクのカラバリがあるのも嬉しい

スペックやMagSafeといった「顧客がほしかったモノ」を、ミニマムに実現してきたのが今回のiPhone 17e。価格も性能も背伸びしすぎないちょうど良いバランスで、またもや売れ筋になりそうですよコレは。

Source: Apple