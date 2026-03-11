いつも無地ばかりな人へ！【niko and ...】40・50代の垢抜けに♡「おしゃれ柄スカート」

洋服は無地ばかり選びがち……という人は、ボトムスで思いきった柄にトライするのがいいかも。1枚で華やぐ柄スカートなら、トップスはシンプルでもグッとおしゃれ見えを狙えます。大人世代へのおすすめを探す中で見つけたのが【niko and ...（ニコアンド）】のプリントスカート。遊び心のある柄も、フレアな形のおかげでやわらかくまとまり、派手になりすぎず取り入れやすいのが魅力です。

いつもの白トップスが一気に春らしく！

【niko and ...】「プリントパネルスカート」\5,490（税込・セール価格）

小花柄でキュートな雰囲気を楽しめる、ネイビーベースのスカート。遠目からでもわかる可愛い存在感がありながら、落ち着いた配色と安心感のある丈で大人も取り入れやすい1枚です。無地の白トップスを合わせるだけで、ぐっと春らしい軽やかなスタイルに。スカートはウエストゴム仕様で、ラフに過ごせそうなところも魅力です。

バンダナ模様でコーデにセンスをプラス

ヴィンテージライクなバンダナ模様が、装いのアクセントにぴったり。甘くなりすぎない柄だから、大人カジュアルにも好相性です。ロゴトップスやスウェットトップスと合わせれば、抜け感のある旬スタイルに。ほんのりエスニックムードを感じさせる柄で、周りと差をつけたい人にもおすすめです。

※すべての商品情報・画像はand ST出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：Anne.M