「週1で食べたい」「マジで食べて」【セブン-イレブン】和スイーツが大当たり！「新商品」をチェック

【セブン-イレブン】では、まもなく迎えるお花見シーズンを思い起こさせる和スイーツが続々と登場中。写真映えする華やかなスイーツや、春定番の和菓子、2種類のスイーツの“いいとこ取り”を叶えたハイブリッドスイーツなど、コンビニスイーツマニアが大絶賛するものばかり。そこで今回は、大当たり続出と言えそうな、セブン-イレブンの和スイーツの新商品をまとめました。

彩りがキレイ！ 春を感じる和パフェ

「さくらと宇治抹茶の和パフェ」は、桜を連想させるピンクと宇治抹茶の濃い緑のコントラストが華やかなパフェ。カップには抹茶ゼリー、桜ムース、抹茶ムースを重ね、表面に桜あんホイップ、抹茶みるくわらび、三色団子、どら焼き生地をトッピングしています。カップの底から表面までピンクと緑が重なっているため、写真映えも抜群かも。

春に欠かせない定番の和菓子

桜の塩漬けとピンク色の生地が可愛い「桜もち」。今の時期になると、さまざまな和菓子店で見かけることが増える、季節感のある和菓子です。もち米の粒感までしっかり感じられそうな生地の中には、こしあんがぎっしり。桜の塩漬けの塩味によって、こしあんの優しい甘さがいっそう引き立ちそうです。

いい意味で予想を裏切るハイブリッドスイーツ

@yuumogu22さんが「これは天才 マジで食べて」とコメントしているのが、「ティラミスわらび餅」。ティラミスとわらび餅を掛け合わせたハイブリッドスイーツです。この斬新な発想に驚かされるものの、@yuumogu22さんは「しっかりティラミスだしこの下のモチモチぷるぷるのわらび餅の食感超合ってる」「美味しすぎる」と絶賛。コーヒーの香りも楽しめる、バランスの良さにも注目です。

ストックしておきたいご褒美アイス

マカロン生地でアイスをサンドした「マカロンアイス」にも春の新作が登場。今回の新作フレーバーは、ほうじ茶ソース入りほうじ茶ラテアイスをサンドした「セブンプレミアム マカロンアイス ほうじ茶ラテ」です。マカロンにもほうじ茶葉を使っているため、ひと口食べるたびに香ばしいほうじ茶の風味が楽しめそう。@oyatsu_panponさんも「正直、週1で食べたい」と絶賛するクオリティは、ご褒美アイスにぴったりです。

セブン-イレブンの新商品として登場している和スイーツは、どれも注目度高め。和を感じる味わいは、ひと足早く春本番を楽しみたい時にもぴったりかも。ぜひ一度チェックしてみて。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@masaki_19740913様、@yuumogu22様、@oyatsu_panpon様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：河合 ひかる