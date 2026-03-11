元ＢｉＳＨのモモコグミカンパニーが１１日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜」（水曜・午後９時）に出演。“おひとり様”としての本音を明かす一幕があった。

今回は「選択的『おひとり様』の本音爆発ＳＰ」。

「同じ部屋に人がいるっていうのが私は苦手で」と話し出すと「別部屋でも隣同士だったら絶対、嫌だなって。人の気配が苦手」ときっぱり。

「特に知ってる人の気配が苦手なんですね。だから、グループ時代も遠征とかだと、メンバー６人とかバッと隣同士（の部屋）で取られるんですけど、部屋入った後にフロントに電話して『別の階に変えてもらえますか？』って」とＢｉＳＨ時代について明かすと「何か聞こえてきたら想像しちゃうし、聞こえなくても想像しちゃうんですよ。今、寝たのかな？とか」と口に。

「人の気配が苦手なのって一緒に映画館に人と行くと、席が隣同士も苦手で、いい感じかなって思ってる男性に『映画に一緒に行くのはいいけど、席は離ればなれになりますよ』って言ったら音信不通になったことがあるんです」と明かしたところでＭＣの上田晋也が「知らない人が隣の方が嫌じゃん？ 気をつかうし」と聞くと「泣いてても嫌だし、泣いてなくても嫌なんですよ」と言い切っていた。