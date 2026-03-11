◆第７５回スプリングＳ・Ｇ２（３月１５日、中山競馬場・芝１８００メートル＝３着までに皐月賞・Ｇ１の優先出走権）＝３月１１日、栗東トレセン

アスクエジンバラ（牡３歳、栗東・福永祐一厩舎、父リオンディーズ）は岩田康誠騎手を背に、ゆったりと栗東・坂路を単走。ラスト１ハロンは前肢をパワフルに素早く動かし、５５秒５―１２秒０で駆け抜けた。福永調教師は「非常に運動効率が上がって、ジョギングみたいな感じで速いタイムを出せたというのは体の使い方が良くなっているということ」とうなずいた。

指揮官は３走前から騎乗する鞍上に、全幅の信頼を寄せる。「調教に乗るのも好きで、引き出しもある。経験則からどういう調教をかすと、馬にどういう変化が現れるかをわかっている」。その言葉通り、近２走は走りに安定感が増し、京都２歳Ｓ（２着）、ホープフルＳ（３着）と着実に進化を遂げている。

名手も成長を感じ取っている。「ホープフルＳの時はもたれてたけど、まっすぐ走れるようになりつつある」。本番の皐月賞・Ｇ１（４月１９日、中山・芝２０００メートル）へ向け、出来は７割程度と明かすも「体の幅も出てきて、中身も伴ってきた」と、うれしそうに笑った。

今回は初の中山芝・１８００メートルとなるが「キャリアは豊富でいろんな経験がある。流れに任せた競馬をできるのは強み」と福永師。２戦の惜敗続きに終止符を打ち、皐月賞に弾みをつける。