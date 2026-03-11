櫻坂46、『BACKS LIVE!!』で武元唯衣卒業セレモニー 『四期生LIVE』開催も決定【会場＆日程一覧】
櫻坂46が、5月12日と13日に幕張イベントホールにて、『14th Single BACKS LIVE!!』を、さらに6月2日と3日にLaLa arena TOKYO-BAYにて『四期生LIVE』を開催することが決定した。さらに、5月13日には、今シングルの活動を以って卒業することを発表している二期生の武元唯衣の卒業セレモニーも開催されることも発表となった。
【画像】圧倒的オーラ！新ジャケットアートワーク全5種一覧
これは、本日リリースされた14thシングル「The growing up train」の発売を記念したYouTube生配信番組内で流れた告知VTRにて解禁となった。
14thシングルのBACKSメンバーによる楽曲「ドライフルーツ」は、三期生の村山美羽がセンターを務めており、自身初のBACKS LIVE座長となる。全16人となった新生BACKSによるパフォーマンスに期待が寄せられる。
櫻坂46四期生は、昨年4月に加入し、6月の「四期生 First Showcase」ではじめての舞台に立つと、7月には全国ツアーの東京ドーム公演に出演、その後の京セラドーム大阪公演でも堂々たるステージングを見せた。さらに、11月には坂道グループ新規生による公演『新参者 二〇二五 LIVE at THEATER MILANO-Za』全10公演を完遂し、着実に力をつけてきた。今シングルに収録されている四期生楽曲「光源」では表題曲の選抜メンバーにも選ばれた浅井恋乃未が初センターを務めている。着実に実力と勢いをつけてきた四期生による単独公演となる。
■櫻坂46『14th Single BACKS LIVE!!』
開催日：2026年5月12日(火)・13日(水) (13日「武元唯衣 卒業セレモニー」開催)
会場：幕張イベントホール
■櫻坂46『四期生LIVE』
開催日：2026年6月2日(火)・3日(水)
会場：La La arena TOKYO-BAY
