子役の永尾柚乃さん（9）が主人公の声を担当した、映画『アメリと雨の物語』（3月20日公開予定）の日本語吹替版完成披露イベントが行われました。

永尾さんは、「今回この台本を読んだときに、この作品に出会えて良かった、アメリになれて本当にうれしいなと思いましたね」と話しました。

映画は、1960年代の日本で生まれたベルギー人の女の子・アメリの成長を描いた物語。この日、アメリをイメージした衣装で登場した永尾さんは、「私は形から入るタイプなので、今回アメリとしてバン！っていきましたね。髪形もパパパってしました」とコメント。

また、子ども時代のアメリは自らを“神”だと信じていたことにちなみ、自分が“神”だと思ったできごとを聞かれた永尾さんは、「私はいつも学校に通っているんですけど、前、横断歩道が青のまま一回も止まらずに学校に行けたことがあって。ずっと青・青・青・青で、学校着いて“あれ？横断歩道あったっけ？”みたいな感じになって、自分は無敵だなと思いましたね」と明かしました。

（3月11日放送『Oha!4 NEWS LIVE』より）