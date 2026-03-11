プロフィギュアスケーターの無良崇人さんが１１日に自身のインスタグラムを更新。プロフィギュアスケーター・羽生結弦さんとのツーショットを公開した。

無良さんは、今月７日から３日間、宮城・セキスイハイムスーパーアリーナで開催された、羽生さんが座長を務めるアイスショー「羽生結弦 ｎｏｔｔｅ ｓｔｅｌｌａｔａ ２０２６」にゲスト出演。インスタグラムに「＃東和薬品ｐｒｅｓｅｎｔｓ羽生結弦ｎｏｔｔｅｓｔｅｌｌａｔａ２０２６ 全公演に今年も出演させていただきました！今年もｎｏｔｔｅファミリー全員で想いを込めて滑ることができて感謝の気持ちでいっぱいです」と書き始め、座長の羽生さんとの笑顔ツーショットや集合ショットをアップ。

無良さんは「仙台という土地で、震災復興への思いを込めて、その思いを繋いで行く。そんな想いを、ゆづ筆頭にみんなで作り上げるアイスショーの意義はとても大きく感じます。 またあの場所に戻って来れることを願って。」とショーを振り返った。さらに「ゆづ ｙｕｚｕｒｕｏｆｆｉｃｉａｌ＿ が滑った Ｈａｐｐｙ Ｅｎｄ 八重の桜 は表現者として新たな境地を感じました」と羽生さんの演技に感銘を受けたことを明かした。

最後に「他の写真はまた載せますが、まずは今日は３月１１日。あの日を忘れず、スケートを通して、少しでも誰かの背中をそっと押せますように。」と記し、投稿を締めた。

この投稿には「素敵な笑顔」「無良さんはじめご出演のスケーターさんのクオリティも年々上がって今年も素晴らしいショーでした。」「無良くんの優しい祈りがスケートに乗って心に沁みました」「本当に特別な時をありがとうございました」などの声が寄せられている。