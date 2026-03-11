元「BiSH」のモモコグミカンパニーが11日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜」(水曜後9・00）に出演。人の気配が苦手とし、徹底的に対策した結果、思いを寄せていた男性が音信不通になったことを明かした。

この日は「選択的『おひとり様』の本音爆発SP」と題し、ゲスト出演した芸能人がそれぞれのおひとり様事情を語った。

モモコグミカンパニーは「人の気配が苦手」とし、BiSH時代を回想。コンサートなどで地方に行く時は「遠征だとメンバー6人とかで(ホテルの)部屋を並びで取られるんですけど、部屋に入った後にフロントに電話して、“別の階に変えてもらえませんか”って言っちゃう」と徹底ぶりを明かした。

映画館でも同行者と隣り合って座ることが苦手とし、「いい感じかなって思ってる男性に“映画館に行くのはいいけど、席は離ればなれになりますよ”って言ったら、音信不通になったことある」と悲しい結末を告白。番組MCの上田晋也がゲストの俳優・大谷亮平に「今までの理解できます？」と聞くと、大谷は「今のところまったく共感できないです」と率直回答。上田も「ですよね」と同調していた。