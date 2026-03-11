【ひらがなクイズ】解けたら快感！ 共通の2文字は何？ 譲り受けた品物や磯の調べがヒント
語彙の奥に潜む意外な共通点を探り当てて、脳を心地よく刺激してみませんか？
今回は、家庭内の温かな習慣から自然の風景まで、情緒豊かな言葉をセレクトしました。4つの空欄すべてを埋めて、意味の通る言葉を完成させる「ひらがな2文字」が何か、直感を研ぎ澄ませて考えてみましょう。
□□がり
し□□い
□□しみ
あ□□ぎ
ヒント：兄弟や親戚などから譲り受けた、衣服や道具などのことを何と呼ぶ？
答えを見る
▼解説
それぞれの言葉に「おさ」を当てはめると、次のようになります。
おさがり（お下がり）
しおさい（潮騒）
おさしみ（お刺身）
あおさぎ（アオサギ）
生活感のある「お下がり（おさがり）」や、情緒豊かな海の響きである「潮騒（しおさい）」の中に、和食の定番「お刺身（おさしみ）」や、美しい「アオサギ（あおさぎ）」が隠れていました。漢字で書くとそれぞれ全く異なる印象になりますが、ひらがなで並べると意外な一体感が生まれるのが面白いですね。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています。
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです。
(文:All About ニュース編集部)
