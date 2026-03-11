年金で足りない「毎月3万〜5万円」をどう補う？シルバー人材センターの活用法とお仕事実例
物価の上昇が続く中で、「毎月あと3万〜5万円ほど余裕があれば」と感じているシニアの方も多いのではないでしょうか。
そんなシニア世代にとって、無理のない働き方として注目されているのが「シルバー人材センター」です。今回は、その仕組みと上手な活用方法をご紹介します。
センターは、家庭や企業、公共団体（発注者）から「臨時的・短期的、あるいは軽易な仕事」を引き受け、それを登録している会員に提供する仕組みとなっています。
働き方には、主に以下の3つのタイプがあります。
・請負・委任業務（センター業務の主流）
センターが引き受けた仕事を会員が請け負う形式です。雇用関係はなく、ご自身の裁量で業務を進められるのが特徴です。
・シルバー派遣
センターと雇用契約を結び、派遣先企業の指揮命令のもとで働きます。
・独自事業
センター自らが企画・運営する事業です。「土壌改良材の製造販売」や「着物を小物にリメイクして販売」「会員が育てた野菜の販売」など、会員の特技や趣味を形にする場です。
参照：全国シルバー人材センター事業協会
とはいえ、センターでは、障子や襖の張り替え、保育・介護補助などの講習会を原則無料で実施しています。
こうした機会を活用して、自らのできることを増やしていけば、仕事の幅が広がるだけでなく、新たなやりがいや自信にもつながっていくでしょう。
▼自分のペースで！屋内外の軽作業
短時間や単発の仕事が多く、健康維持を兼ねて無理なく働きたい方に人気です。
ポスティング・清掃：住宅へのチラシ配り、マンションの共用部、セレモニーホール、公園の歩道などの清掃
管理・サービス：駐輪場・駐車場の管理、掃除や洗濯などの家事援助、お子さんの見守り、介護補助など
【働き方の例：ポスティングの場合】
週1日、1日1時間程度から自分のペースで進められるのが魅力です。配った枚数に応じて報酬が支払われます。
▼経験や特技を生かす！技能・事務・専門職
これまでのキャリアや、趣味で培った技術を生かせる分野です。
技能・DIY：植木の手入れ、障子・襖の張り替え、大工仕事、着物の着付け、洋服の修理など
事務・筆耕：書類整理、パソコン入力、賞状の筆耕（宛名書き）など
専門技術：パソコン指導、各種文化講座の講師など
【働き方の例：植木の剪定（せんてい）・除草の場合】
仕事の依頼が入ったタイミングで案内を受け、1件・1日単位で作業を行います。経験に応じて報酬単価が決められます。未経験の方は、講習を受けながらスタートすることも可能です。
「年金プラス3万〜5万円」のゆとりは、おいしいものや趣味を楽しむ大切な原資になります。何より仕事を通じて誰かに喜ばれる経験は、生活に心地よいハリを与えてくれるはず。
センターは各市区町村に設置されており、地元の拠点へ入会するのが基本です。また、多くのセンターでは年度ごとに数千円程度の入会金や会費が必要となります。
シルバー人材センターのお仕事が気になる方は、最寄りのセンターで確認してみましょう。
文：舟本 美子（ファイナンシャルプランナー）
会計事務所、保険代理店や外資系の保険会社で営業職として勤務後、FPとして独立。人と比較しない自分に合ったお金との付き合い方を発信。3匹の保護猫と暮らす。All About おひとりさまのお金・ペットのお金ガイド。
(文:舟本 美子（ファイナンシャルプランナー）)
