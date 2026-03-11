新生活グッズ、買う前にちょっと待って！ プロが教える「失敗しない収納アイテム」の選び方
新生活のスタートに合わせて、おしゃれなインテリアショップや便利な100円ショップを巡るのは、この時期ならではの楽しみです。「心機一転、完璧に片付いた部屋にしたい！」と意気込んで、収納グッズをまとめ買いしようとしている人も多いのではないでしょうか。
しかし、ちょっと待ってください。実は、引っ越し直後のテンションで買いそろえたアイテムこそが、数カ月後に「使わないお荷物」になってしまうケースが後を絶たないのです。
今回は、「新生活で実は必要なかった収納グッズ」を厳選してご紹介します。限られた予算とスペースを無駄にしないためにも、レジに向かう前にぜひこの記事をチェックしてみてください。
新生活が始まって数カ月たつと、自分が持っている服の適正量や出し入れのしやすさが分かってきます。安価なケースは強度が弱く、上にものを置くとたわんで引き出しが開かなくなったり、静電気でホコリを吸い寄せたりすることも。
収納ケースは「部屋のサイズ」ではなく「入れる服の量と種類」に合わせて選ぶのが正解です。まずはほかの箱などで代用し、生活リズムが整ってから、長く使えるしっかりした素材のものを買いそろえましょう。
バッグや小物は、ブックエンドなどを使って棚に「立てて置く」方が、視認性も通気性も高まります。「浮かす・つるす」収納は、どうしても床に置けない時の最終手段と考えましょう。
しかし、細かすぎる仕切りは使い始めこそ気持ちいいですが、すぐに「元の位置に戻すのが面倒」という壁にぶつかります。特に、新しく自炊を始める人がキッチン収納を細かく仕切りすぎると、後から増えた調理器具が収まらず、結局出しっぱなしになる原因に。
まずは「ざっくり収納」からスタートしましょう。大きなカゴやボックスに入れ、不便を感じた場所だけ、後から仕切りを追加するのが「リバウンドしない」コツです。
新生活では、大型家電（冷蔵庫や洗濯機）の配置が微妙に変わることがよくあります。また、すき間にぴったり入るラックは、奥のものが取り出しにくく、結局「手前にあるものしか使わない」という死蔵スペースになりがちです。何より、掃除機が入り込まないすき間を作ってしまうことで、ホコリの温床になります。
すき間は無理に埋めなくてOK。むしろ「余白」がある方が掃除もしやすく、将来的にゴミ箱を置くなどの変更にも柔軟に対応できます。
新生活が始まると、毎日履く靴はだいたい2〜3足に絞られます。出し入れに手間がかかるホルダーを使うと、結局出しっぱなしの靴が増え、玄関が余計に散らかる原因に。ヒールの高い靴やボリュームのあるスニーカーにはサイズが合わないことも多いです。
靴箱の棚板の高さを調整するだけで、収納力は劇的に変わります。便利グッズを買う前に、まずは既存の棚を最大限に活用する工夫をしましょう。
・最初の1カ月は「紙袋」や「空き箱」で代用する
・自分の動線（どこで何を脱ぎ、どこで何を使うか）を観察する
・「ここにこれがあったら便利だな」と確信してから、サイズを測って購入する
このステップを踏むだけで、無駄な出費は抑えられ、部屋は驚くほどスッキリします。「新生活＝新しいものを買う」という固定観念を一度捨ててみてください。せっかくの新しいお部屋。もので埋め尽くす前に、まずはその広さと新しさを楽しむことから始めてみませんか？
(文:矢野 きくの（節約・家事・100円ショップガイド）)
しかし、ちょっと待ってください。実は、引っ越し直後のテンションで買いそろえたアイテムこそが、数カ月後に「使わないお荷物」になってしまうケースが後を絶たないのです。
1. “とりあえず”で買う「安価なプラスチック製引き出し」新生活のスタート時、クローゼットや押入れのすき間を埋めるために「とりあえず安いから」とポリプロピレン製の衣装ケースをまとめ買いしていませんか？ 実はこれ、プロが最も「買い直し」を提案するアイテムのひとつです。
新生活が始まって数カ月たつと、自分が持っている服の適正量や出し入れのしやすさが分かってきます。安価なケースは強度が弱く、上にものを置くとたわんで引き出しが開かなくなったり、静電気でホコリを吸い寄せたりすることも。
収納ケースは「部屋のサイズ」ではなく「入れる服の量と種類」に合わせて選ぶのが正解です。まずはほかの箱などで代用し、生活リズムが整ってから、長く使えるしっかりした素材のものを買いそろえましょう。
2. スペースを有効活用するはずの「つり下げ収納」クローゼットのパイプにつるしてバッグや帽子を収納する布製ホルダー。ショップのディスプレイではすてきに見えますが、実は注意が必要です。これらは意外と場所を取ります。服をかけるスペースを圧迫する上、布製は安定感がなく、中のものが取り出しにくいことも。
バッグや小物は、ブックエンドなどを使って棚に「立てて置く」方が、視認性も通気性も高まります。「浮かす・つるす」収納は、どうしても床に置けない時の最終手段と考えましょう。
3. 便利そうに見える「細かすぎる仕切りグッズ」キッチンツールや文房具、靴下などを細かく分ける「仕切り板」や「スリット入りのケース」。お店で見ると、整然と並んだ様子が美しく、いかにも丁寧な暮らしが送れそうに見えます。
しかし、細かすぎる仕切りは使い始めこそ気持ちいいですが、すぐに「元の位置に戻すのが面倒」という壁にぶつかります。特に、新しく自炊を始める人がキッチン収納を細かく仕切りすぎると、後から増えた調理器具が収まらず、結局出しっぱなしになる原因に。
まずは「ざっくり収納」からスタートしましょう。大きなカゴやボックスに入れ、不便を感じた場所だけ、後から仕切りを追加するのが「リバウンドしない」コツです。
4. 洗面所やキッチンの「すき間専用ラック」「15cmのすき間も無駄にしない！」というキャッチコピーにひかれて、冷蔵庫横や洗濯機横のすき間家具を即買いするのは危険です。
新生活では、大型家電（冷蔵庫や洗濯機）の配置が微妙に変わることがよくあります。また、すき間にぴったり入るラックは、奥のものが取り出しにくく、結局「手前にあるものしか使わない」という死蔵スペースになりがちです。何より、掃除機が入り込まないすき間を作ってしまうことで、ホコリの温床になります。
すき間は無理に埋めなくてOK。むしろ「余白」がある方が掃除もしやすく、将来的にゴミ箱を置くなどの変更にも柔軟に対応できます。
5. 重ねるタイプの「シューズラック」靴箱の収納量を2倍にするという、靴を上下に重ねて置くホルダー。一人暮らしの狭い玄関では魅力的に映りますが、これも要注意です。
新生活が始まると、毎日履く靴はだいたい2〜3足に絞られます。出し入れに手間がかかるホルダーを使うと、結局出しっぱなしの靴が増え、玄関が余計に散らかる原因に。ヒールの高い靴やボリュームのあるスニーカーにはサイズが合わないことも多いです。
靴箱の棚板の高さを調整するだけで、収納力は劇的に変わります。便利グッズを買う前に、まずは既存の棚を最大限に活用する工夫をしましょう。
失敗しないための「新生活・収納の鉄則」プロが共通して語るのは、「収納グッズは、持ちものの定位置が決まるまで買うな」ということです。新生活が始まってすぐは、どこに何を置くのが自分にとって快適か、まだ体が覚えていません。そのような状態で「箱」だけを用意してしまうと、自分の生活を無理やり収納グッズに合わせることになり、ストレスがたまります。
・最初の1カ月は「紙袋」や「空き箱」で代用する
・自分の動線（どこで何を脱ぎ、どこで何を使うか）を観察する
・「ここにこれがあったら便利だな」と確信してから、サイズを測って購入する
このステップを踏むだけで、無駄な出費は抑えられ、部屋は驚くほどスッキリします。「新生活＝新しいものを買う」という固定観念を一度捨ててみてください。せっかくの新しいお部屋。もので埋め尽くす前に、まずはその広さと新しさを楽しむことから始めてみませんか？
(文:矢野 きくの（節約・家事・100円ショップガイド）)