◇プロ野球 オープン戦 ソフトバンク15-2巨人(11日、みずほPayPayドーム)

巨人がソフトバンクと対戦し計15失点で敗戦。投手陣に不安が残る内容となりました。

この日先発を任されたのは来日1年目のウィットリー投手。初回、デッドボールなどでランナーをためると山川穂高選手に先制のタイムリー。さらにデッドボールで満塁とすると秋広優人選手にホームランを打たれ、1回5失点の内容となりました。

2回は2番手の松浦慶斗投手が連続フォアボールで1塁2塁とすると山川選手に3ランホームラン。3回は田和廉投手が2点を失い1-10とされます。

4回からマウンドに上がったのは戸郷翔征投手。4回は先頭にフォアボールを与えますが、その後はダブルプレーに打ち取り無失点、5回は三者凡退の好投を披露します。しかし3イニング目の6回、1アウト2塁で野村勇選手にタイムリーを浴び失点。さらに今宮健太選手・秋広選手に連続タイムリーを許し、3回3失点という内容となりました。

7回からマウンドに立った田中瑛斗投手は、2つのフォアボールとヒットで1アウト満塁のピンチを迎えますが後続は抑え、無失点でしのぎました。

しかし8回、6番手の中川皓太投手が廣荑隆太選手に2ランを浴び失点。巨人は2-15で敗れました。

この日は6人の投手が登板し、全ての投手がフォアボールを出すなど合計11四死球、5人の投手が失点し課題を残す内容となりました。