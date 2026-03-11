ＥＸＩＬＥ ＮＡＯＴＯが１１日、ソロツアー「ＮＡＯＴＯ ＰＲＥＳＥＮＴＳ ＨＯＮＥＳＴ ＴＯＷＮ ２０２６」のファイナルとして、ソロ初の日本武道館公演を開催した。軽快なラップ、キレキレなダンス、トークスキルを見せつけ、８０００人を魅了した。

三代目 Ｊ ＳＯＵＬ ＢＲＯＴＨＥＲＳとして同所に立っていたが、今回はソロとして帰還。ＮＡＯＴＯは目の前に広がる景色に、「えらいところにやって来ちゃったなって！ここに立って、事の重大さに気付いております。すげえステージだわ」と言葉を失った。

最終公演は「要！」「オネストセブン」など全２６曲を披露。歌手・Ｔａｎｉ Ｙｕｕｋｉとのコラボ曲「ＨＢ２Ｕ ｆｅａｔ． Ｔａｎｉ Ｙｕｕｋｉ」では、３カ月練習を重ねたピアノの弾き語りにも挑戦。小学生ぶりにピアノに挑戦し、本番前から「こんなに手が震えるのは久しぶり」と緊張していたが、繊細な音色を奏で、新たな才能でファンを驚かせた。

最終日はコラボ祭となり、ＳＷＡＹ、ＫＩＤ ＰＨＥＮＯＭＥＮＯＮ、ＬＤＨ ＳＣＲＥＡＭ、ＰＫＣＺ（Ｒ）らゲストが多数出演した。ＭＣでは、くじで選ばれたファンからの質問コーナーも受け付けた。個性的なファンと漫談に近いトークで笑いを取りまくっていた。