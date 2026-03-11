なにわ男子・道枝駿佑＆生見愛瑠、大阪駅前降臨でファン約3500人集結 “みちめる”ペアの抜群コンビネーションで沸かす「りくりゅうペアみたいになってますね！？」 【君が最後に遺した歌】
【モデルプレス＝2026/03/11】なにわ男子の道枝駿佑と女優の生見愛瑠が3月11日、大阪うめきた広場にて行われた映画『君が最後に遺した歌』春の星空イベントin大阪に出席。
デビュー作「今夜、世界からこの恋が消えても」で第26回電撃小説大賞を受賞した一条岬氏の、2作目の小説「君が最後に遺した歌」を原作とした、“歌をつくる2人”を通して愛を描く、感涙必至の新作映画『君が最後に遺した歌』（通称：君歌）が、いよいよ3月20日に公開。初共演となる主演・道枝×ヒロイン・生見、そして井上想良、田辺桃子、竹原ピストル、岡田浩暉、五頭岳夫、野間口徹、新羅慎二、宮崎美子、萩原聖人など、個性豊かなキャスト陣が参加する。詩作を密かな趣味とし、代わり映えのしない日常を送る主人公・水嶋春人（道枝）が、文字の読み書きをすることが難しい「発達性ディスレクシア」を抱えながらも歌唱と作曲の才能を持つヒロイン・遠坂綾音（生見）と出逢い、春人が詩を書き、綾音が歌う。“歌をつくる”時間を共にしながら、恋心を抱くも運命に翻弄され、それでも互いを愛おしむ二人の、たった10年間の恋を描いた感涙必至のラブストーリー。
メガホンを取るのは、三木孝浩監督。『ソラニン』（2010年）、『ぼくは明日、昨日のきみとデートする』（2016年）など数々の恋愛映画を作り上げ、興行収入30億円を突破した現在公開中の『ほどなく、お別れです』で日本中を涙に包んだ監督が贈る、次なる感涙の物語が幕を開ける。脚本には、『カノジョは嘘を愛しすぎてる』（2013年）や『君の膵臓をたべたい』（2017年）などを手掛けた、ラブストーリーの名匠・吉田智子氏、音楽は映画『糸』（2020年）で第44回日本アカデミー賞・優秀音楽賞にノミネート、日本を代表する音楽プロデューサー・亀田誠治氏。日本映画界で一番の感動と共感を呼ぶラブストーリーを生み出し続ける、最高峰のクリエイターたちが集結し、今作の制作を手掛ける。
先日おこなわれた完成披露試写会では、「初の単独主演で三木監督に成長した姿を見せたい」（道枝）、「歌とギターを1年半教えていただいて挑んだ、初挑戦の作品」（生見）と本作にかける想いを語り、三木監督と音楽プロデュースの亀田も2人の演技を絶賛。上映が終わると場内は拍手に包まれ、「こんなにも嗚咽するほど泣いた映画は初めて」「綾音と春人の紡ぐ歌はとてもきれいで、声が直接心に入ってくる」「最初から最後まで二人のお互いを想う愛が感じられる物語」「序盤から涙が止まらないので絶対にハンカチやタオル必須です！」などの感想が相次いだ。
そして、この日開催された『君が最後に遺した歌』春の星空イベント in 大阪。会場は、大阪の玄関口として多くの人が行き交う梅田にある【グランフロント大阪のうめきた広場】。会場には約3500人の観客が集まり、期待高まる中、主演の水嶋春人役を演じた道枝と、ヒロインの遠坂役を演じた生見愛瑠が登場。会場に集まった約3500人の「君歌」ファンからは「キャー！」「かわいいー！」という黄色い歓声が大阪に響き渡った。大阪出身の道枝は、「みんな今日は、寒い中来てくれて、ほんまありがとう！」と関西弁で挨拶。生見も、「寒い中、お集まりいただきありがとうございます。本日は、一緒に楽しもうな〜！」と関西弁に挑戦。道枝は「合ってる、合ってる！大丈夫」と優しくフォロー。地元大阪でおこなわれる自身初の単独主演作品のイベントに道枝は「野外で自分が出演した映画のイベントをさせていただくのが初めてなので、とてもワクワクしています。こんなにもたくさんの方々に集まっていただいて、本当に嬉しいです」と喜びを表し、生見は、「こんなにたくさんの方にイベントに来ていただいて、大阪のパワーを感じております！嬉しいです」と大阪の印象を語った。
本作のクランクアップは、春人と綾音の切ない別れのシーン。実はそのシーンが大阪のとある駅で撮影されたことが明かされ、該当シーンについて道枝は、「僕たちが春人と綾音として撮影を積み重ねてきたクランクアップの日で、最後の最後で一番の山場と言っても過言ではないシーンでした。クランクアップに春人と綾音のお別れのシーンの撮影というのは、少し2人の関係とリンクしている部分も感じました。大阪の皆様にご協力いただいて撮影できて、すごくいいシーンになったと思いますので、ぜひみなさんに観ていただきたいですね」とコメント。生見は、「クランクアップに春人と綾音がお互いを想いながらお別れをするシーンの撮影だったので、泣きのシーンよりも前の段階から、どんどん感極まって涙が止まらなくなるぐらいでした。実際に演じていても、すごく思い入れがあるシーンなので、完成を観た時にすごくグッときました」と撮影を振り返った。
また、先日おこなわれた完成披露試写会後にお客様から寄せられた感想について聞くと、「本当に嬉しいですね。プロデューサーさんから聞きましたが、完成披露の上映が終わった後に、お客さんがすごい拍手をしてくださったみたいで。みんなで作った作品が、皆さんの心に響いたんだということを感じて、すごく嬉しかったです。単独初主演の作品が皆さんのおかげで特別なものになりました」（道枝）、「私も嬉しいです。観終わった後に、皆さんが付箋に感想を書いてくださったそうなのですが、それが本当にぎっしり書いてくださっていて。こうやって皆さんの元に作品が届いていくんだなと思ったら、公開がすごく待ち遠しくなりました。」（生見）とそれぞれ喜びを語った。
世間では、“みちめる”ペアとして注目を集めているが、劇中で役を演じるにあたりどのように春人と綾音の空気感を作ったか問われると、「最初の本読みの時は、ほとんど目が合わなかった（笑）」（道枝）、「あはは、道枝さんの身長が高いので（笑）」（生見）、「座ってたから、あんま関係ないと思う！」（道枝）と漫才のようなやりとり。「お互い人見知りではあったんですが、現場で撮影するにつれて、春人と綾音のように徐々にコミュニケーションが増えてきて、距離が縮まっていった感じですね」（道枝）、「見かねたマネージャーさん同士がもっと話したら、みたいに仲介してくれてみんなで仲良くなりました（笑）」（生見）、「僕が『めるお』って呼んで」（道枝）、「私が『みちお』って呼んでいて」（生見）、「親友から『みちこ』って呼ばれてるので」（道枝）、「じゃあ私は、『みちお』って呼ぶねって」（生見）、「でもあの撮影以降、呼んでないんです（笑）」（道枝）、「はい、全然呼んでくれないんです（笑）」（生見）、「三木監督も『みきお』って呼ぼうねって」（道枝）、「みちお、めるお、みきお」（生見）「3人のあだ名でした」（道枝）と息ぴったりの仲睦まじい様子。2人の掛け合いに合わせて会場からも笑いが湧き、終始ほほえましい空気に包まれた。
劇中で春人が、自身と綾音のことを春の星座である「アルクトゥルス」と「スピカ」になぞらえて、ずっと支え合っているという説明をする中、撮影中に互いに支えられたエピソードについて尋ねられると、「バラエティで見る生見さんは明るいんですけど、実はミステリアスな雰囲気を持っているというか、ちょっと掴めない感じが綾音とリンクしてて。それがお芝居にも出ていたので、僕も引き込まれました。でも部室のシーンでは明るくお茶目な綾音もいて。アドリブのシーンもあったのですが、リラックスして撮ることができたので、すごく支えていただきましたね」と道枝。
生見が「座長として引っ張ってくれる面もあれば、やっぱりちょっと天然な部分もあったり。ライブを縫いながらの撮影で大変だったと思うんですけど、ずっと元気で、なんかケータリングで喜んでたり（笑）」と話すと、「ケータリングは誰でも喜ぶやろ！（笑）」（道枝）、「撮影が終わっても『フランクフルトや！』って帰らないでずっと食べていて、なんか癒されました（笑）」（生見）、「ちょっとテンション上がっちゃって（笑）」（道枝）、「ずっと食べてた（笑）」（生見）と金メダル級に抜群のコンビネーション。「スクリーンでの春人と綾音の自然な空気感は、“みちめる”ペアの演技の賜物ですね」という司会からの言葉に道枝は、「なんか、りくりゅうペアみたいになってますね！？（笑）」のツッコミ。会場は笑いに包まれた。
最後に、これから映画を楽しみにしているファンに向けて、道枝は「この作品は、人を想う気持ちや支えるその気持ちがすごく大事なんだと気づかせてくれる作品だと思います。大事な人と観に来ていただけたら嬉しいです。そして周りの方々に感想をお伝えして、SNSにもどんどん感想も呟いていただけたらいいなと思っているので、みんなで一緒にこの作品を盛り上げていけたらと思います！ぜひ劇場でご覧ください。よろしくお願いいたします」とコメント。生見は「個人的には、この綾音という役に出会えて本当に良かったと心から思います。今できる全力を注ぎ込んだ作品です。最後まで見ていただけるときっと、『君が最後に遺した歌』というタイトルでこういうことが伝えたかった、遺したかったんだなっていうのが分かると思います。ぜひ大切な方と、劇場に足を運んでください。よろしくお願いします」と挨拶をし、会場に集まった約3500人の観客と一緒にフォトセッション。さらに道枝が音頭を取り、会場いっぱいのお客様と自撮り記念撮影も。会場の観客は青いサイリウムを掲げて星空に見立てたフォトセッションで、約3500もの星空の真ん中で、春人と綾音を演じた道枝・生見の2人が、「スピカ」と「アルクトゥルス」のような、この春一番の輝きを放っていた。（modelpress編集部）
◆道枝駿佑×生見愛瑠「君が最後に遺した歌」
◆道枝駿佑＆生見愛瑠、大阪駅前降臨でファン約3500人集結
◆“みちめる”道枝駿佑＆生見愛瑠、抜群コンビネーションで会場沸かす
◆道枝駿佑＆生見愛瑠、約3500人のファンとフォトセッション
