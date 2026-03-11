本日のＮＹオプション期限・主要行使価格と規模
本日のＮＹオプション期限・主要行使価格と規模
3/11（水）
EUR/USD
1.1650（13.0億ユーロ）
1.1670（7.28億ユーロ）
1.1675（7.07億ユーロ）
1.1700（26.0億ユーロ）
1.1750（7.52億ユーロ）
USD/JPY
155.00（11.0億ドル）
155.50（5.12億ドル）
GBP/USD
1.3410（3.90億ポンド)
1.3420（3.29億ポンド）
ユーロドルは1.1650から1.1700にかけてポイントが連続、特に1.1700が大規模設定
ドル円は155.00と155.50と現在の水準から3円程度下方に設定あり
ポンドドルは1.3410と1.3420に中規模のピンポイント
