amazon prime videoで配信された婚活サバイバル番組「バチェラー・ジャパン」で4代目バチェラーを務めた実業家の黄皓（こう・こう）さん（39）が11日、自身のインスタグラムを更新。結婚式を挙げたことを明かした。

黄皓さんは「この度、世界に一つだけの結婚式を挙げました」と結婚式のショットを複数枚投稿した。

式を挙げたことに「ハワイの小さな牧場で最愛の妻、娘、家族、友人に囲まれて本当に幸せな時間でした」と振り返った。

また「人生を点でみると、辛い時間や大変な時期、苦しい瞬間もあったけど線にして繋いでみると、全部今の幸せにたどり着くまでに必要な点だったんだなと」と思い返した。

そして「ずっとありのままの姿で向き合ってくれる素晴らしい妻と巡り会えて毎日が幸せです」とし「毎日顔を見るだけで、声を聞くだけで幸せにしてくれる妻と娘とぎょうざとの生活を大切にしていきます」と誓った。

黄皓さんは2023年3月、モデル・女優の秋倉諒子と同番組で結ばれ、結婚していたことを報告。しかし、24年7月、離婚を発表した。今年1月には再婚と妻の第1子妊娠を報告していた。