緊迫が続く中東情勢。ホルムズ海峡封鎖の長期化が、懸念されています。そんな中、医療品にも使われる「エチレン」の減産が始まっています。

■イラン側「目には目を」海峡に“機雷敷設”報道も

街は壊され、石油貯蔵施設などインフラ施設も攻撃されたイラン。

アメリカとイスラエルが攻撃を始めて、11日で12日目。イラン側も黙っていません。

イランの国会議長（10日）

「『目には目を』の原則を宣言する。インフラをめぐる戦争を始めるなら、われわれも確実にインフラを標的にする」

さらに同じ日。「イランがホルムズ海峡に機雷の敷設を始めた」とアメリカの主要メディアCNNが報道しました。

ホルムズ海峡とは、ペルシャ湾から外海に出る唯一の航路。世界で消費される原油の20％が通るといわれています。

ここに、イランが海の中に仕掛ける爆弾＝機雷を設置したというのです。

■米軍“イランの機雷敷設ボートや船、16隻を撃破”

トランプ大統領は即座に反応。

トランプ大統領

「イランがホルムズ海峡に機雷を敷設したという報告は受けていない」

報道を否定した上で…。

トランプ大統領

「迅速かつ暴力的に対処する」

約1時間半後には、米軍が映像を公開。イランの機雷を敷設するボートや船、16隻を撃破したとしています。

イランがホルムズ海峡に機雷を設置したかどうか、今のところ定かではありませんが、過去にはこんな例も…。

35年ほど前、イラクがペルシャ湾に約1200個の機雷を敷設。日本や欧米など9か国が協力し機雷を除去しましたが、開始から完了まで6か月以上かかったということです。

■プラスチック原料「エチレン」生産にも影響

長期化が懸念されるイランによる“ホルムズ海峡の封鎖”。日本にも、すでに影響が出ています。

石油情報センターが発表した全国のレギュラーガソリンの平均小売価格。9日時点で1リットルあたり161円80銭で、去年12月以来、約3か月ぶりに160円を超えました。

さらに、プラスチックなどの原料となるエチレンの生産が減っているのです。

三菱ケミカルは、今月6日からエチレン生産設備で稼働率を下げて運転しています。三井化学も、今週から千葉県や大阪府の拠点で減産。出光興産は、供給にただちに影響はないとしながら、今後の状況次第では生産停止の可能性がゼロではないと通知しています。

エチレンの原料は、多くを中東からの輸入に頼っているためです。

■医療は…厚労省“長期化すると影響の可能性”

エチレンは、私たちの医療にも欠かせないものです。千葉県の歯科医院を訪ねました。虫歯治療などに使う白い詰め物や、歯列矯正に使う器具にも、エチレンが使われています。

さらに、医療機関で多く使われる手袋や、手術などに使う生理食塩水のパッケージにも。

かわせみデンタルクリニック 中村瞬院長

「やっぱりこれらがないと、そもそも治療ができないので、患者さんへの影響もかなり大きくなってくる」

滅菌バッグなど、医療向けの袋を製造するメーカーは、「影響について話は聞いていない」といいます。

ただ、コロナ禍では材料の供給が滞り、一部商品の生産が遅れたこともあったため、「相当長引くことがあれば影響もあるかもしれない」と話しています。

厚労省によると、今すぐの医療への影響はないとしていますが、長期化した場合は影響の可能性もあるため、注視していくとしています。