久保建英の復帰は代表ウィーク明け? コパ・デル・レイ決勝にも間に合う見込みと報道
ソシエダの日本代表MF久保建英が復帰に向けて最終段階に入っているようだ。スペイン『アス』が報じている。
久保は1月18日に開催されたラ・リーガ第20節バルセロナ戦で左足ハムストリングを負傷。ペッレグリーノ・マタラッツォ監督は先日、「回復は順調に進んでいる」と明かし、さらに「もし来週また聞かれれば、より正確な復帰時期をお伝えできるかもしれない」と、数日中に具体的な見通しがつく可能性を示唆していた。
同紙によると、久保は3月末の代表ウィーク後に戦列へ戻ると見込まれているという。4月18日に行われるコパ・デル・レイ決勝のアトレティコ・マドリー戦にも問題なく間に合う模様だ。
久保の戦線復帰は、夏にFIFAワールドカップを控える日本代表にとっても追い風となる。
