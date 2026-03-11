大迫&井手口弾で鮮やか逆転!神戸がFCソウルに連勝してACLEベスト8へ!
[3.11 ACLE決勝T1回戦第2戦 神戸2-1FCソウル 御崎公園]
AFCチャンピオンズリーグエリートの東地区決勝トーナメント第2戦で、ヴィッセル神戸はホームでFCソウルと対戦し、2-1で勝利した。連勝で2戦合計スコアも3-1として、4月16日からセントラル開催を予定しているファイナルステージに勝ち上がった。
1週間前の韓国で行った第1戦は前半にDFマテウス・トゥーレルが先制点を決めて神戸が先制。後半に神戸はPKを与えるピンチがあったが、GK前川黛也がストップするなどして、1-0で先勝してホームでの第2戦を迎えていた。
しかしこの日は前半にFCソウルが先制する展開になる。20分、MFチョン・スンウォンの右クロスがFWパトリク・クリマラの頭をかすめて左に流れたボールをMFソン・ミンギュが折り返す。これをクリマラがヘディングで合わせて先制点を決める。
2戦合計スコアでタイになった試合は、お互いに勝ち越し弾を狙いに行く好ゲームになる。FCソウルも勢いよく神戸ゴールに攻め込むが、前川が好セーブを見せるなどして、神戸も得点を与えない。
すると終盤にかけて神戸に決定機が生まれる。後半27分にDF広瀬陸斗の右クロスを合わせたFW大迫勇也のヘッドはポストに嫌われたが、同33分、右に流れたボールを廣瀬がキープ。さらにMF武藤嘉紀が粘ってクロスを上げ切ると、一番遠いサイドに詰めた大迫がスライディングで流し込み、ついに“勝ち越し弾”を決める。
さらに後半43分には相手GKク・ソンユンのクリアボールをインターセプトしたMF井手口陽介が無人のゴールを狙うループシュート。歓喜の逆転弾を蹴り込み、神戸のベスト8進出を決定的にした。
