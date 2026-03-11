1年前の屈辱を晴らした大迫勇也「ヴィッセル神戸が強いチームであることを証明したい」
[3.11 ACLE決勝T1回戦第2戦 神戸2-1FCソウル 御崎公園]
千両役者の活躍だった。前半を1点ビハインドで折り返したヴィッセル神戸は、ベンチスタートになっていたFW大迫勇也を投入する。
すると大迫は決定機を連続して作ってみせる。後半27分のヘディングシュートはポストに当ててしまったが、同33分、MF武藤嘉紀の右クロスにファーサイドから飛び込んで、“ファイナルステージ進出弾”を蹴り込んだ。
大迫は先月6日のJ1百年構想リーグの開幕・京都戦で負傷。同27日の福岡戦でメンバー復帰したが、ベンチスタートが続いている。この日も「後半からだったらと監督とも話していた」という。
それでも「後半から出るにあたって絶対に点を取ろうと心掛けていた」とすると、「それが実行できてよかった」と充実の汗をぬぐった。
昨年度のAFCチャンピオンズリーグエリートでも決勝トーナメント1回戦に進出した神戸だが、ホームでの第1戦を2-0で勝利したものの、アウェー韓国・光州で戦った第2戦を0-3で落として大逆転での敗退を経験していた。
大迫にとってもインタビューで「去年悔しい思いをした」と繰り返すほど、忘れられない思い出になっていた。同じ韓国勢を下してベスト8へ。神戸のエースストライカーは「僕自身も乗っていけると思うけど通過点。ヴィッセル神戸が強いチームであることを証明したい」を決意を新たにしていた。
