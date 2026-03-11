ラチャブリFCvsG大阪 スタメン発表
[3.11 ACL2準々決勝第2戦](ラチャブリ)
※21:15開始
主審:コ・ヒョンジン
副審:ユン・ジェヨル、パク・サンジュン
<出場メンバー>
[ラチャブリFC]
先発
GK 99 カンポン・ファトムアカックル
DF 2 ガブリエル・ムトンボ
DF 55 ダニエル・ティン
MF 3 シジクレイ
MF 6 タナ
MF 8 タナワット・スエンチッタウォン
MF 27 ジェシー・カラン
MF 28 トーサワット・リンワナサティアン
FW 7 デニルソン・ジュニオール
FW 11 ネゲバ
FW 79 グレイソン
控え
GK 97 ウクリット・ウォンミーマ
DF 15 アディソン・プロムラック
DF 19 スポーン・ピーナカーターポー
DF 23 ケビン・ディーロムラム
DF 4 ジョナサン・ケムディー
MF 10 ジャッカパン・ケープロム
MF 14 ロケ・メサ
MF 16 シワコーン・ジャックプラサート
MF 37 クリサナノン・スリスワン
MF 88 チョーティパット・プンケーウ
MF 89 ンジヴァ・ラコトハリマララ
FW 24 ジャルンサックウォンコーン
監督
ワラウート・スリマカ
[ガンバ大阪]
先発
GK 1 東口順昭
DF 3 半田陸
DF 5 三浦弦太
DF 20 中谷進之介
DF 21 初瀬亮
MF 13 安部柊斗
MF 16 鈴木徳真
FW 8 食野亮太郎
FW 11 イッサム・ジェバリ
FW 17 山下諒也
FW 23 デニス・ヒュメット
控え
GK 18 荒木琉偉
GK 31 張奥林
DF 15 岸本武流
DF 19 池谷銀姿郎
MF 10 倉田秋
MF 27 美藤倫
MF 38 名和田我空
MF 44 奥抜侃志
FW 40 唐山翔自
FW 42 南野遥海
FW 51 満田誠
FW 97 ウェルトン
監督
イェンス・ヴィッシング
