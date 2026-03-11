10日（火）、大同生命SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）の東京グレートベアーズは、「フォロー＆リポスト プレゼントキャンペーン」の実施をクラブ公式Xで伝えている。

本キャンペーンは、21日（土）と22日（日）に有明コロシアムで行われるSVリーグ男子第18節の東レアローズ静岡戦にて、「RESOL HOTELS（リソルホテルズ）DAY」が開催されることを記念して実施。リソルホテルズは「物語のあるホテル」をコンセプトに、北海道から沖縄まで全国20施設を展開しているホテルブランドで、東京GBのオフィシャルパートナーを務めている。

プレゼントはリソルホテルズの共通ペア宿泊招待券が3名に、東京GB所属選手のサイン入りトートバッグが3名に当たる豪華な内容となっている。

応募は東京GB（@greatbears_vb）ならびにリソルホテルズ（@resolhotels9269）の公式Xアカウントをフォローの上、該当の投稿をリポストすることで完了。なお、引用リポストで当選率が上がる。期間は10日（火）から20日（金）まで。当選発表は27日（金）に行われる。