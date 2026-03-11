三代目 J SOUL BROTHERSのNAOTO（42）が11日、東京・日本武道館でソロツアーの最終公演を行った。単独での武道館公演は自身初。開演前の取材に「いよいよ来た。人生でなかなか経験できることじゃない」と喜びを表現した。

キレのあるダンスやラップから、爆笑必至のトークと、バラエティ豊かな2時間半。サプライズ登場したTani Yuuki（27）とコラボも。3カ月練習したピアノで「HB2U feat. Tani Yuuki」の弾き語りを披露し、美しいハーモニーで会場を酔わせた。「ダンサーがどこまでフロントに立ってライブを成立できるのかを模索したツアー。こういうことができると証明することで、パフォーマー自身がいろいろな可能性を持つのが夢」と挑戦したライブだ。

8000人の観客を見渡し「えらいところに来てしまった」と恐縮しつつも、26曲を堂々たるパフォーマンス。人望の厚いNAOTOの大舞台とあり、ライブにはLDHの後輩アーティストが20人以上が出演し、豪華なステージを繰り広げた。「今日は私にとって晴れ舞台。こんな大事な日に大寝坊しました」と明かし、笑いに包まれる場面も。ファンとのコミカルな掛け合いも大きく盛り上がった。

今年は、所属事務所のLDHが6年に1度開催する祭典「PERFECT YEAR」の年。来月11、12日には三代目 J SOUL BROTHERSの15周年ライブが、21、21日にはEXILEの東京ドーム公演を控える。「熱をバトンのようにつなげて、最終的にLDH PERFECT YEARへとしていきたい」と覚悟を語った。