歌舞伎俳優の中村隼人が１１日、大阪市立美術館で行われた「興祖微妙大師六百五十年遠諱記念特別展『妙心寺禅の継承』」（４月５日まで）の取材会に参加した。

同展は、京都の臨済宗妙心寺派大本山妙心寺に伝わる禅宗美術、桃山絵画など寺宝を展示。中村は同展で音声ガイドに初挑戦した。

中村は、同展の展示を見て「圧倒されるといいますか、すごい力強さを感じました」と驚嘆。

音声ガイドの収録時には小さな部屋で作品の写真を見ながら臨んだ。

「やはり実際に見るとすごい迫力があって、その中にも繊細さがあり、歴史を感じることもできたので、見に来られて良かった」

京都の寺宝だったことで、展示名を読み上げるのに苦労したという。

「イントネーションが非常に難しかったですね。電話で問い合わせることもありました。ナレーションとか声で仕事をしている人は、すごいと感じました」と感想を述べた。

展示されている天球院の襖絵「竹林猛虎図襖」について「虎の隣にいるのヒョウじゃないか（と思いますよね）。当時の解釈ではオスが虎でメスがヒョウ。本物を見たことがなかったからこそ、そういう絵が生まれた」と解説した。

歌舞伎の公演で狩野派の画家の役をやることがあるというが「（今回）実物を見て、こんな絵は書けないな」とこぼした。

画家の役に入り込んで好きな絵を書くなら鳥の絵を書いてみたいという。

「（自身の名前に）隼（ハヤブサ）って鳥が入っていますし、日本画は鳥の絵が印象的なので。僕、酒井抱一って人が書いた絵を持ってるんです。それも鳥なんですね」と語った。