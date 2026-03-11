ハク。＜“GO”クアトロツアー編＞ファイナルの梅田CLUB QUATTRO公演をYouTube生配信
ハク。が3月4日の東京・渋谷CLUB QUATTRO公演を皮切りに、＜“GO-東名阪クアトロツアー編-”＞を開催中だ。そのファイナルとなる3月13日の大阪・梅田CLUB QUATTRO公演の模様がオフィシャルYouTubeチャンネルにてライブ生配信されることが決定した。
＜“GO-東名阪クアトロツアー編-”＞ファイナル公演は会場チケットが既にソールドアウト。大盛況となった渋谷CLUB QUATTRO、名古屋CLUB QUATTRO公演を経て迎える梅田CLUB QUATTROファイナルは、さらなる熱量を持って届けられるとのことだ。
■LIVE配信＜“GO”クアトロツアー編＞ファイナル
3月13日(金) 大阪・梅田CLUB QUATTRO
配信start：19:00
▶配信URL：https://youtube.com/live/kFzP_y0aETM
オフィシャルYouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/@haku_circle
※アーカイブの予定はございません。
※配信の開始時間は前後する可能性がございますのであらかじめご了承ください。
■クアトロツアー＜“GO-東名阪クアトロツアー編-”＞
3月04日(水) 東京・渋谷CLUB QUATTRO
open18:00 / start19:00
3月06日(金) 愛知・名古屋CLUB QUATTRO
open18:00 / start19:00
3月13日(金) 大阪・梅田CLUB QUATTRO
open18:00 / start19:00
■＜ハク。の日 -大阪編-＞
8月9日(日) 心斎橋BIGCAT
open17:00 / start18:00
■＜ハク。の日 -東京編-＞
8月18日(火) 恵比寿LIQUIDROOM
open18:00 / start19:00
▼チケット
\4,500
※各公演別途ドリンク代がかかります
【最速先行受付(抽選)】
受付期間：3月4日(水) 21:00〜3月15日(日) 23:59
受付URL：https://eplus.jp/hakumaru/
■＜Spotify Early Noise Night #18＞
3月19日(木) 東京・Spotify O-EAST
open17:30 / start18:30
出演：ハク。/ OSHIKIKEIGO / OddRe: / 名誉伝説
Fresh Finds Japan presents OPENING ACT：REJAY
▼チケット
前売 \3,500-(税込 / スタンディング / 整理番号付)
※入場料他、別途1ドリンク代が必要
イープラス https://eplus.jp/enn/
