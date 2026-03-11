ＥＸＩＬＥ ＮＡＯＴＯが１１日、東京・日本武道館で自身２度目のソロツアー「ＮＡＯＴＯ ＰＲＥＳＥＮＴＳ ＨＯＮＥＳＴ ＴＯＷＮ ２０２６」のファイナル公演を開催した。約２時間で全２６曲を披露し、訪れた８０００人を熱狂させた。

暗闇から登場したＮＡＯＴＯは、圧倒的なオーラを放っていた。「東京、調子どうですか？武道館、あがってこうぜ！」と呼びかけると、「ＨｅａｒｔＢｒｅａｋｅｒＺ ｆｅａｔ．ＣＲＡＺＹＢＯＹ」で開幕。ソロでは初めて日本武道館の地に降り立ち、「改めて景色を見るとえらいところにやってきた。すげぇステージだな」と感激した。

パフォーマーだからこそ魅せられるセットリストで会場を沸かせた。ダンストラックではキレキレな動きを披露し、ファンから大声援が飛んだ。

２人のサプライズゲストもステージを彩った。「Ｄａ―ｉＣＥ」のリーダー・工藤大輝の双子の兄（？）のｃｌａｑｕｅｐｏｔとＴａｎｉ Ｙｕｕｋｉとコラボ。Ｔａｎｉ―と披露した「ＨＢ２Ｕ ｆｅａｔ．Ｔａｎｉ Ｙｕｕｋｉ」では、今ツアーのために、３か月間練習したというピアノの弾き語りも挑戦し、ファンを驚かせた。

今年は所属事務所「ＬＤＨ」にとって６年に一度の祭典「ＰＥＲＦＥＣＴ ＹＥＡＲ」。６年前はコロナ禍によって不完全燃焼で終わったため、今年にかける意気込みは強い。「本当に色んなものを準備した中でやれなかったという悔しさがあったので、置いてきたものだったり、忘れてきた何かを取り戻すという１年にしたい」。

４月には、「三代目Ｊ ＳＯＵＬ ＢＲＯＴＨＥＲＳ」１５周年記念の日産スタジアム公演、ＥＸＩＬＥでは、約３年半ぶりの東京ドーム公演と大舞台が続く。「お祭りの中にずっといるような一年にしたい。その熱がバトンのようにつながって、最終的に『ＬＤＨ ＰＥＲＦＥＣＴ ＹＥＡＲ』が盛り上がるのが理想」と青写真を描く。

全７か所７公演で約２００００人を動員し、完走したＮＡＯＴＯは「武道館という素敵な景色を皆さんに見せてもらいました。本当にありがとうございます」と感謝。「皆さんがこうして力強く、長い時間支えてくれてたから、その一言に尽きます。これからも三代目Ｊ ＳＯＵＬ ＢＲＯＴＨＥＲＳ、ＥＸＩＬＥ、そしてＬＤＨをよろしくお願いします」と語った。最高のエンタテインメントを見せ続けるために、ＮＡＯＴＯは走り続ける。

（古本 楓）