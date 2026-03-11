◆大相撲 ▽春場所４日目（１１日、エディオンアリーナ大阪）

東前頭２枚目・藤ノ川が横綱・豊昇龍をはたき込んで金星を獲得した。横綱初挑戦から２日連続の金星は２０１４年名古屋場所の大砂嵐以来、２人目。綱取りの大関・安青錦は西前頭２枚目・美ノ海に寄り倒されて早くも２敗を喫した。大関・琴桜も関脇・高安に寄り切られ、横綱、大関が総崩れの波乱となった。４１歳の西前頭９枚目・玉鷲は幕内１４７１回出場とし、単独史上１位に立った。４連勝は高安と平幕の隆の勝、琴勝峰の３人。

＊＊＊＊＊＊＊＊

藤ノ川の連日の金星に館内はどよめき、拍手が鳴りやまなかった。初顔合わせとなった豊昇龍との一番。横綱の張り差しにもひるまず、立ち合いで懐へ潜り込んだ。横綱得意の右差しを許さず。相手の上体を起こして、タイミングよくはたき込んだ。「大きい相撲でなく、小さく攻められて良かった」とうなずいた。

大の里の休場により、念願の結びの土俵に立った。「夢の舞台で、小学生の時から（テレビ中継される）１８時の最後まで相撲を見ていた。そこで勝てたことはうれしい」と感慨深げに語った。３日目の大の里戦に続き、横綱初挑戦から２日連続で金星を獲得するのは、１４年名古屋場所の大砂嵐以来、戦後２人目の快挙となった。

３日目の初金星で手にした懸賞金２１本は、全てを父の甲山親方（元幕内・大碇）にプレゼント。小学３年で母を亡くし、１人で３兄弟を育ててくれた父へ恩返しだった。「また明日（懸賞金を）取ればいいやと思った」。宣言どおり、横綱を連日破り、今度は３２本の懸賞金の束を手にして見せた。また、父に渡すのかを問われると、「逆に今日は祝儀をもらわないと」と笑った。

１７７センチ、１２１キロの小兵が、初の上位総当たりで強烈な存在感を放っている。新入幕だった昨年名古屋場所で若碇から改名。初代から１４８年続いていた伊勢ノ海部屋伝統のしこ名を継承した。「背負っている物もないので」。大舞台でも物怖じしない「令和の牛若丸」が、さらに大阪の土俵を盛り上げる。（大西 健太）