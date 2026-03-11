その昭和ヘア、もう卒業！！【40・50代】に「ウルフヘア」猛プーーッシュ♡

重ためな印象のヘアスタイルは、レイヤーで軽さと動きを出して一気に垢抜けを狙ってみて。なかでもおすすめなのは、今っぽさを演出できる「ウルフヘア」。スタイリングも簡単なので、忙しい大人女性の日常にも自然に馴染みそうです。今回は、@motoshi_wtokyo_wolfさんのInstagramから、40・50代にぴったりなウルフヘアをご紹介します。

程よいレイヤーが上品なウルフヘア

@motoshi_wtokyo_wolfさんが「初めてウルフに挑戦したいと思ってる方にオススメ」と紹介しているヘアスタイル。レイヤーを入れすぎず、大人っぽく上品に仕上げています。程よいレイヤーがトップにふんわり感を演出してくれるので、髪のボリュームダウンが気になる人にもぴったりです。

長めのウルフヘアならアレンジしやすい

こちらのウルフヘアは、襟足を長めに残しているのがポイント。いざという時に結べる長さがあるため、忙しい日もアレンジしやすそうです。レイヤーで軽さを出しているので下ろしても重たくならず、こなれた印象を与えてくれるのも魅力。髪を伸ばしながらイメージチェンジしたい人にもぴったりです。

すっきりとしたシルエットで小顔見え

首元がすっきり見えるウルフヘアは、軽やかで今っぽい雰囲気。首が細く長く見えることで、全身をバランスよく演出してくれそうです。幅広いテイストのコーデにマッチするので、毎日のおしゃれがもっと楽しくなるかも。

明るいカラーを合わせて軽やかさアップ

こちらは、ウルフヘアに明るめのカラーを合わせた軽やかなヘアスタイル。明るいカラーが白髪を自然に馴染ませてくれるので、白髪が気になる大人女性にもぴったりです。ウルフヘアならではのメリハリのあるシルエットと柔らかいカラーによって、今っぽさをアピールできそう。

