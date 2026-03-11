フィギュアスケート世界ジュニア選手権

エストニア・タリンで行われたフィギュアスケートの世界ジュニア選手権は島田麻央（木下グループ）が合計208.91点で優勝。3位に197.17点の岡万佑子（木下アカデミー）が入った。ショートプログラム（SP）24位から逆襲して10位に入った岡田芽依（名東FSC）が10日、バンケットの様子を公開。ファンを歓喜させた。

タリンの街並みをバックに日本女子3人で撮った記念写真のほか、バンケットで各国の選手とカメラに納まった岡田。黒のドレス姿でピースをして交流を楽しんでいた。韓国の17歳のソ・ミンギュとの2ショットでは、会場の照明がミンギュの頭上に“天使の輪”のように映る偶然も発生した。

ミンギュも自身のインスタグラムでバンケットを振り返り。男子選手との自撮り写真でも“天使の輪”が映った。

岡田は自身のインスタグラムで実際の画像公開。文面に「3人で少しお出かけできました バンケット楽しかったです！ みんな写真撮ってくれてありがとう」と記した投稿には、ファンから反響が寄せられた。

「ミンギュ君天使の輪が光ってるみたい」

「貴重なお写真をありがとうございます」

「みんな、おしゃれですね」

「バンケットの写真も楽しそうですね」

「素敵なお写真ありがとうございます」

「いつだって芽依さんは煌めいています」

15歳の岡田。昨年12月の全日本ジュニア選手権で島田、岡に続き3位に入った。来季の躍進に期待がかかる。



（THE ANSWER編集部）