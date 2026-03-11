◆第７１回ダイオライト記念・Ｊｐｎ２（３月１１日、船橋競馬場・ダート２４００メートル、良）

砂のステイヤーが集結したダートグレード競走が１２頭（ＪＲＡ４、南関東６、他地区２）で行われ、ＪＲＡから川崎への移籍初戦となった３番人気のセラフィックコール（牡６歳、川崎・内田勝義厩舎、父ヘニーヒューズ）が直線一度は抜け出すも、勝ち馬に差し切られて２着。クリソライト（１５〜１７年）以来の３連覇はならなかった。

同馬は今年１月のプロキオンＳ（５着）を最後に川崎競馬に移籍した。勝利は逃したが、地方所属で２着になったことで、川崎記念・Ｊｐｎ１（４月８日、川崎競馬場・ダート２１００メートル）の優先出走権が与えられた。

勝ったのは７番人気の兵庫・オディロン（吉村智洋騎手）。勝ちタイムは２分３７秒２。２番人気のＪＲＡ・カズタンジャー（川田将雅騎手）が３着に続いた。

吉原寛人騎手（セラフィックコール＝２着）「展開は良かったが、外に持ち出そうとしてハミをかんでしまった。その分、仕掛けが速くなった」

石川倭騎手（ナイトオブファイア＝４着）「乗りやすい馬。不利の影響はなかったし、長くいい脚が使えるので、このぐらいの距離でもパフォーマンスは発揮できる」