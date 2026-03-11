EXILE NAOTO、ソロツアーの意気込み語る「先輩としてこういうことができると証明」
EXILE NAOTOが11日、東京・日本武道館で開催されたソロツアー『NAOTO PRESENTS HONEST TOWN 2026』ファイナル公演の囲み取材に登壇。思いや意気込みを語った。
【写真】かっこいい！全身赤い衣装を身にまとったNAOTO
普段はパフォーマーであるNAOTO。ダンスに特化したライブ構成になっており、NAOTOは「ダンスの可能性を広げたいし、可能性を信じているし、ダンサーがフロントに立つことでライブを成立できるかというのを模索している」と力強く語った。続けて「ダンサーがマイクを持ってやるというより、ダンサーがダンサーとして成立するために、いろんなものを駆使してこうやるライブを作り上げたくて」と同公演に懸ける思いを口にした。
また、NAOTOが所属するLDHの後輩に対する思いについても言及。「うち（LDH）は素晴らしいパフォーマーたちが育ってきていて、ステージでいろんな可能性を持っている人たちなので、僕も先輩として『こういうことができる』と証明することでみんなも反応して刺激になれば。パフォーマー自体がもっともっといろんな可能性を持つことは夢ではあります」とコメントした。
同公演は自身2度目となるツアー。HONEST BOYZ（R) 2nd Album『HONEST AVENUE』を引っ提げたツアーであり、2月の宮城県・仙台サンプラザホール公演を皮切りに始まった。“HONEST TOWN”というタイトルの通り、NAOTOが町長を務める町に観客が町民として遊びに来ることをイメージしている。ソロでは初となる武道館でファイナルを締めくくった。
ファイナルにはSWAY、PKCZ（R) 、MA55IVE THE RAMPAGE・ L、BALLISTIK BOYZ・砂田将宏、 松井利樹、PSYCHIC FEVER・小波津志、JIMMY、KID PHENOMENON、LDH SCREAM、claquepot、Tani Yuukiがスペシャルゲストとして登場した。
囲み取材にはほかに、SWAY、KID PHENOMENON・夫松健介も登壇した。
