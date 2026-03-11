ユーチューバー・ヒカル（34）が11日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。女性化乳房症と診断されたことを明かした。

「最近めっちゃ嫌なことがあって」と切り出し、「体に異変あったら分かるじゃないですか。で、俺、乳首に異変を感じたんですよ」と右胸を指差した。「乳首、乳首のまわり？がなんか張ってるなみたいな。押さえると痛かった」と症状を語った。

「数カ月前から、ずっと続いていた」としながらも、「でも、なんか病院行くの怖くて、すぐ治るもんだと思って放置してた」と明かした。

しかし、症状は改善せず、結局は病院に行くことを決断。触診やエコー検査などを経て「診断名が出ました」とし、「女性化乳房症。ホルモンバランスが崩れて張ったりするみたいな」と診断名を打ち明けた。女性化乳房症は男性の乳腺組織がホルモンバランスの乱れで異常発達し、乳房が女性のように膨らむ良性疾患。

「乳がんの恐れもめっちゃ低確率あるらしいんですよ。確率では0.0何％の確率で精巣の異常とかあるらしいけど、基本的には女性化乳房症ですと」と語った。薬は処方されず、「3、4カ月様子見てください」と説明されたことも明かした。副作用が出る薬もあるというが、一般的に使用しないという。

「検査終わって、ひと安心した」「最近不安状態だったので、それが解放されて安堵の状態」と現在の心境を吐露。その後も「早期発見に越したことない」「もっと前に検査しとけば、もっと早めに不安って取り除されてたのに、放置して1カ月泳がしてしまったから、余計に不安が包み重なって1カ月治らないてどういうことなんだみたいになる」と反省が口をついた。