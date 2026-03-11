広島は８強進出ならず…木下康介のゴールでジョホールに１−０勝利も、２戦合計２−３で敗退【ACLE】
サンフレッチェ広島は３月11日、アジア・チャンピオンズリーグエリート（ACLE）のラウンド16第２戦で、マレーシアの強豪ジョホールとホームで対戦した。
４日にアウェーで行なわれた第１戦は、前半の早い時間帯でキム・ジュソンが２枚目のイエローカードを受けて退場するなど厳しい戦いを強いられ、広島は１−３で敗れた。
ベスト８進出へ後がないホームチームは、18分にチャンスを作る。敵陣ボックス内でクリアボールに反応した川辺駿が、右足でダイレクトシュートを放つも、相手にブロックされる。さらに、直後のCKに荒木隼人がヘディングで合わせるが、ゴール左へ逸れてしまう。
その後も積極果敢に攻撃を仕掛けるが、相手の守備をなかなか崩せず。逆に43分にピンチを迎える。エリア内からオスカル・アリバスに打たれたミドルシュートは、GK大迫敬介がセーブし、ポストに弾かれて事なきを得た。
後半開始早々の54分、広島に好機が訪れる。ペナルティエリア内でパスを受けたジャーメイン良が、ゴール前で左足を振るも枠を捉えられない。
83分には相手のカウンターから危険な場面を作られたが、荒木の懸命な守備で窮地を脱する。
ゴールをこじ開けられない展開が続いたなか、迎えた90分、エリア内で中島洋太朗のシュートが相手選手の手に当たり、VAR検証の結果、ハンドでPKを獲得。これを木下康介が冷静に沈め、１点を返す。
一矢を報いたものの、反撃はここまで。この試合は１−０で勝利したものの、２戦合計２−３で無念の敗退となった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】絶世の美女がずらり！ Ｃ・ロナウドの“元恋人＆パートナー”たちを年代順に一挙公開！
４日にアウェーで行なわれた第１戦は、前半の早い時間帯でキム・ジュソンが２枚目のイエローカードを受けて退場するなど厳しい戦いを強いられ、広島は１−３で敗れた。
ベスト８進出へ後がないホームチームは、18分にチャンスを作る。敵陣ボックス内でクリアボールに反応した川辺駿が、右足でダイレクトシュートを放つも、相手にブロックされる。さらに、直後のCKに荒木隼人がヘディングで合わせるが、ゴール左へ逸れてしまう。
後半開始早々の54分、広島に好機が訪れる。ペナルティエリア内でパスを受けたジャーメイン良が、ゴール前で左足を振るも枠を捉えられない。
83分には相手のカウンターから危険な場面を作られたが、荒木の懸命な守備で窮地を脱する。
ゴールをこじ開けられない展開が続いたなか、迎えた90分、エリア内で中島洋太朗のシュートが相手選手の手に当たり、VAR検証の結果、ハンドでPKを獲得。これを木下康介が冷静に沈め、１点を返す。
一矢を報いたものの、反撃はここまで。この試合は１−０で勝利したものの、２戦合計２−３で無念の敗退となった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】絶世の美女がずらり！ Ｃ・ロナウドの“元恋人＆パートナー”たちを年代順に一挙公開！